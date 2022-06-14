2022 FIFA Dünya Kupası: Ne zaman gerçekleştirilecek ve neden Katar seçildi?

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda play-off oynayacak son iki takım da bu hafta belli oluyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında başlayan turnuva Orta Doğu'da ve yılın bu zamanında düzenlenecek ilk Dünya Kupası olacak.

2022 Dünya Kupası ne zaman ve ne kadar sıcak olacak?

Dünya Kupası finalleri 21 Kasım ve 18 Aralık arasında, Katar'da hava sıcaklıklarının genelde 25 derece olduğu bir dönemde gerçekleştirilecek.

Final maçlarının normalde oynandığı Haziran ve Temmuz aylarında hava sıcaklıkları ortalama 40 derece oluyor, hatta 50 dereceye kadar çıkabiliyor.

Katar'ın sunduğu maçların yazın, klimalı stadyumlarda oynanması teklifi ise reddedilmişti.

Dünya Kupası'nın kışın yapılması ne gibi sorunlara yol açar?

Kasım ve Aralık Avrupa futbol kulüplerinin en yoğun ayları ve oyuncular kendi ülkeleri tarafından Katar'a çağırılacaklar.

Sonuç olarak İngiltere'de Premier Lig, İtalya'da Serie A ve İspanya'da La Liga gibi Avrupa ligleri kendi sezonlarını turnuvaya bir hafta kala durduracak ve Dünya Kupası bittikten sonra yeniden başlayacak.

Neden Dünya Kupası'nın ev sahibi olarak Katar seçildi?

Katar 2010 yılındaki FIFA oylamasında ABD, Güney Kore, Japonya ve Avustralya'yı geçerek Dünya Kupası'nı düzenleme hakkı kazandı.

İlk kez bu turnuvaya bir Arap ülkesi ev sahipliği yapacak.

Katar, FIFA yetkililerine turnuvayı garantiye almak için 3.7 milyon dolar rüşvet vermekle itham edilmiş ve iki yıllık bir soruşturmanın ardından temize çıkmıştı.

FIFA'nın o zamanki başkanı Sepp Blatter, Katar'ın teklifini desteklemişti ancak daha sonra yanlış karar vermiş olabileceklerini söylemişti.

Blatter'ın İsviçre'de görülen sahtecilik ve yolsuzluk davası devam ediyor.

Katar ayrıca Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme tarafından Dünya Kupası servislerinin inşasında kötü koşullarda yabancı işçi çalıştırmakla suçlanmıştı.

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Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynayacak ve kimler favori?

Turnuva için elemeler üç yıl önce başladı.

Farklı kıtalardan takımlar gruplarda yarıştı ve en iyileri finale yükseldi.

2018 Dünya Kupası'nın kazananı Fransa Katar'a gitmeye hak kazansa da son Avrupa şampiyonu İtalya başarısız oldu.

Finallerde sekizerli dört grupta 32 takım oynayacak. Aynı grupta en fazla iki Avrupa ülkesinden takım bulunuyor. Diğer kıtalardan ülkeler ise farklı gruplara yerleştirildi.

Brezilya, İngiltere, Fransa ve İspanya turnuvanın favorileri olarak görülüyor.

Dünya Kupası taraftarları Katar'dan neler bekleyebilir?

2,9 milyon nüfuslu Katar, benzin ve gaz ihracatından dolayı dünyanın en zengin ülkelerinden biri.

Sadece turnuva için yedi tane stadyum ve final maçının yapılması için tamamen yeni bir şehir inşa edildi.

100'den fazla yeni otel, bir yeni metro hattı ve yeni yollar da buna eklendi.

Turnuvayı organize eden komite 1,5 milyon kişinin finalleri izlemek için ülkeye gelmesini bekliyor.

Katar Müslüman ve muhafazakar bir ülke ve taraftarlar davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Alkol tüketimiyle ilgili sert yasaklar ve kurallar var. Normal şartlarda lüks otellerin barlarında satın alınabilen içkilerin fiyatları da Avrupa ülkelerine göre daha pahalı. Örneğin 50'lik bira yaklaşık 10 pound, yani 210 TL'nin üzerinde.

Ancak organizatörler, turnuva boyunca taraftarlara ayrılmış bazı belirli alanlarda alkollü içki satışının yapılabileceğini söylüyor.

Katar'ın eşcinsel hakları konusunda karnesi nasıl?

Katar'da her türlü eşcinsel ilişki ve aktivite yasak.

Eşcinsel futbol taraftarlarını temsil eden taraftar grupları, vatandaşı olduğu ülkelere "güvenliklerini garanti altına almaları" talebinde bullundu. Galler gibi bazı bölgelerde eşcinsel taraftar grupları ise turnuvayı boykot edeceklerini açıkladı.

Dünya Kupası organizatörleri "herkese kapılarının açık olduğunu" duyursa da Katar'ın turnuva için eşcinsel haklarıyla ilgili kanunlarını yumuşatmayacağı bilgisini paylaştı.