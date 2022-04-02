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2022 Fitre miktarı ne kadar? Fitre, fidye ve zekat kimlere verilir?

02.04.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onbir ayın ayın sultanı Ramazan bugün idrak ediliyor. Fitre miktarı da vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından bu sene için fitre miktarı belirlendi. Peki 2022 fitre miktarı ne kadar? Fitre, fidye ve zekat kimlere verilir? İşte ayrıntılar...

2022 Fitre miktarı ne kadar? Fitre, fidye ve zekat kimlere verilir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından 2022 yılı fitre miktarını açıklandı. Ramazan ayının gelmesiyle beraber fitre, fidye ve zekatın kimlere verileceği soruları sorgulanmaya başlandı. Peki 2022 fitre miktarı ne kadar?

2022 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Bu sene Ramazanın başlangıcından gelecek sene Ramazan ayının başlangıcına dek olan süre için fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl ise fitre miktarı 28 liraydı.

Konu ile ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) lira olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde ise fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Buna göre kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası verememektedir. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilmektedir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

FİDYE NEDİR?

Fidye dini bir terim olarak oruç ibadetinin yerine getirilememesi nedeniyle ya da hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade etmektedir.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekât da merak edilen konulardan biridir. Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekatın bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten veya hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekmektedir.

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