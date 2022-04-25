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2022 Fitre ne kadar? 30 günlük fitre ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilir?

25.04.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitre miktarı, kimlere fitre verilir bu sorular Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Fitre miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. 2022 Fitre miktarının değişip değişmediğini ya da ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı belirlendi. İşte fitreye dair detaylar!

2022 Fitre ne kadar? 30 günlük fitre ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilir?

Fitrenin dinen anlamı büyüktür. Ramazan ayının son haftasına girdik. Ramazan ayında gerçekleştirilmesi gereken bir dini görevlerden biri de fitredir. Fitre kimlere verilir ve ne kadar verilir bu konular aydınlatılmayı bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da fitrenin tutarını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı fitre hakkında paylaşım yaptı. Fitre konusuna dair merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

  • Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

  • Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

  • Eşine,

  • Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

  • Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

2022 Fitre ne kadar? 30 günlük fitre ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilir?

FİTRE NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır.”

2022 Fitre ne kadar? 30 günlük fitre ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilir?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

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