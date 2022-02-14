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2022 HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?

14.02.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HGS'nin nereden, nasıl alınacağı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurması sonrası merak konusu oldu. 31 Mart itibariyle OGS cihazları bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek. Bu kapsamda vatandaşlar 2022 HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklaması doğrultusunda ko0nuya ilişkin detaylar...

2022 HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 ne kadar, kaç TL?

HGS ve OGS konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrası vatandaşlar internet üzerinde yaptıkları araştırmalara hız verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığı duyuruldu. OGS cihazları bankalar aracılığıyla HGS etiketine dönüştürülecek. Peki 2022 HGS nereden, nasıl alınır? HGS ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 HGS NEREDEN, NASIL ALINIR?

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırıldığını duyurdu. Geçiş ücretleri HGS üzerinden tahsil edilecek.

OGS cihazları banka tarafından HGS etiketine dönüştürülecek.

HGS 2022 NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; OGS cihazlarının bankalar aracılığıyla ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürüleceği aktarıldı.

HGS NEDİR?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki tüm Boğaz Köprüleri ve Otoyol geçişlerinden alınan geçiş ücretlerinin geçmişten günümüze süregelen biletli gişelerden tahsili yerine radyo frekansı ile tanımlama sistemi üzerinden biletsiz veya temassız şekilde sürücülerden tahsil edilmesi sistemidir.

OGS NE ZAMAN KALKIYOR?

OGS uygulaması 31 Mart Perşembe günü itibariyle kalkıyor.

OGS kaldırıldı mı? OGS geri ödemeleri nasıl yapılacak?

OGS CİHAZLARI NE OLACAK?

Cihazların garanti süreleri yine bankalar tarafından belirlenirken, Ziraat Bankası ve Garanti BBVA OGS elektronik etiketleri 3 yıl, İş Bankası OGS Elektronik etiketleri 4 yıl, Vakıfbank, Denizbank OGS elektronik etiketleri ise 5 yıl garanti kapsamında yer alıyor.

Bankalar garanti kapsamında arızalanan cihazları ücretsiz olarak değiştiriyor. Arızalanan cihazların garanti süresi dolmuş ise yeniden OGS cihazı alınması gerekiyor. OGS’nin kaldırılarak HGS’ye dönüşmesinin ardından OGS’ye sahip araçlar da HGS temin edecekler.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SON DAKİKA 'OGS' AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin OGS ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği fakat bu iki sistemin otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğu ifade edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü; iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması adına 31 Mart’tan itibaren OGS’nin kaldırılacağını belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir”

OGS (OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ) NEDİR?

OGS cihazları bankalar tarafından belirlenen bedel karşılığında satılıyor ve kişilerin köprüler ile otoyollardan otomatik olarak geçmesini sağlıyor.

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