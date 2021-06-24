2022 Honda Civic Hatchback tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Honda Civic geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Daha önce prototip biçiminde tanıtımı yapılan 2022 Honda Civic, sadeleşen tasarımıyla dikkat çekmişti. Japon otomobil üreticisinin en çok bilinen modellerinden biri olan Civic, artık merakla beklenen, yeni bir versiyona daha kavuştu. 2022 Honda Civic Hatchback resmen tanıtıldı.

KARŞINIZDA YENİ HONDA CIVIC HATCHBACK

Yeni Honda Civic Hatchback, sedan model gibi sadeleşen bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Ancak her iki otomobil arasında elbetteki önemli farklar var. Honda'nın paylaştığına göre, Civic'in Hatchback versiyonunun toplam uzunluğu, sedan versiyona göre 12.4 cm kadar daha kısa. Ayrıca 10. nesil Civic Hatchback ile karşılaştırıldığında, A sütunları da yaklaşık 5 cm kadar geriye alınmış durumda. Otomobilin aks mesafesi ise yaklaşık 3.5 cm daha uzun. Fakat Civic Hatchback'in bagaj hacmi 30 litre civarında azalmış.

YENİ HONDA CIVIC HATCHBACK'İN DIŞ TASARIMI

2022 Civic Hatchback'in dış tasarımı, B sütununa kadar sedan versiyonla aynı. Asıl değişim ise arka tarafta görülüyor. Arka kısımda bagajdaki yeni stoplar, ince bir şerit aracılığıyla birbirine bağlanıyor ve böylece boylu boyunca uzanıyor. Buna ek olarak otomobil, arka görüşü artırmak için tek parça bir arka cama sahip.

CIVIC HATCHBACK'İN İÇİNDE SEDAN ESİNTİSİ

Civic Hatchback'in iç tasarımı, Civic Sedan'ın kabinine doğal olarak oldukça benziyor. Burada donanım versiyonuna göre boyutu değişen tamamen dijital gösterge ekranı, yine versiyona göre değişen 7 ila 9 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran bulunuyor. Yeni Civic Hatchback, Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip.

2022 HONDA CIVIC HATCHBACK'İN MOTOR SEÇENEKLERİ

Civic Hatchback'in kaputunun altında iki motor seçeneği bulunuyor. Bunlar; 2.0 litrelik dört silindirli motor ve 1.5 litrelik dört silindirli motor. 2.0 litrelik motor, 158 beygir güç ve 187 Nm tork üretebiliyor. 1.5 litrelik motor ise 180 beygir güç ve 239 Nm tork sunuyor. Otomobil, 6 ileri manuel şanzıman ile de tercih edilebiliyor. 2022 Honda Civic Hatchback'in fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

