HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 2022 Honda Civic Hatchback tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

2022 Honda Civic Hatchback tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

24.06.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda, 2022 Honda Civic Hatchback'in örtüsünü resmen kaldırdı. Sade bir tasarım ile karşımıza çıkan Yeni Honda Civic Hatchback, kendine has çizgilere de sahip. Peki yeni Civic Hatchback tam olarak neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

2022 Honda Civic Hatchback tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Honda Civic geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Daha önce prototip biçiminde tanıtımı yapılan 2022 Honda Civic, sadeleşen tasarımıyla dikkat çekmişti. Japon otomobil üreticisinin en çok bilinen modellerinden biri olan Civic, artık merakla beklenen, yeni bir versiyona daha kavuştu. 2022 Honda Civic Hatchback resmen tanıtıldı.

KARŞINIZDA YENİ HONDA CIVIC HATCHBACK

Yeni Honda Civic Hatchback, sedan model gibi sadeleşen bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Ancak her iki otomobil arasında elbetteki önemli farklar var. Honda'nın paylaştığına göre, Civic'in Hatchback versiyonunun toplam uzunluğu, sedan versiyona göre 12.4 cm kadar daha kısa. Ayrıca 10. nesil Civic Hatchback ile karşılaştırıldığında, A sütunları da yaklaşık 5 cm kadar geriye alınmış durumda. Otomobilin aks mesafesi ise yaklaşık 3.5 cm daha uzun. Fakat Civic Hatchback'in bagaj hacmi 30 litre civarında azalmış.

02 2022 Honda Civic Hatchback

YENİ HONDA CIVIC HATCHBACK'İN DIŞ TASARIMI

2022 Civic Hatchback'in dış tasarımı, B sütununa kadar sedan versiyonla aynı. Asıl değişim ise arka tarafta görülüyor. Arka kısımda bagajdaki yeni stoplar, ince bir şerit aracılığıyla birbirine bağlanıyor ve böylece boylu boyunca uzanıyor. Buna ek olarak otomobil, arka görüşü artırmak için tek parça bir arka cama sahip.

05 2022 Honda Civic Hatchback - Japan Market Model

CIVIC HATCHBACK'İN İÇİNDE SEDAN ESİNTİSİ

Civic Hatchback'in iç tasarımı, Civic Sedan'ın kabinine doğal olarak oldukça benziyor. Burada donanım versiyonuna göre boyutu değişen tamamen dijital gösterge ekranı, yine versiyona göre değişen 7 ila 9 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran bulunuyor. Yeni Civic Hatchback, Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip.

07 2022 Honda Civic Hatchback

Honda, hidrojen teknolojisini uzaya taşıyor!Honda, hidrojen teknolojisini uzaya taşıyor!

2022 HONDA CIVIC HATCHBACK'İN MOTOR SEÇENEKLERİ

Civic Hatchback'in kaputunun altında iki motor seçeneği bulunuyor. Bunlar; 2.0 litrelik dört silindirli motor ve 1.5 litrelik dört silindirli motor. 2.0 litrelik motor, 158 beygir güç ve 187 Nm tork üretebiliyor. 1.5 litrelik motor ise 180 beygir güç ve 239 Nm tork sunuyor. Otomobil, 6 ileri manuel şanzıman ile de tercih edilebiliyor. 2022 Honda Civic Hatchback'in fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
Görenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetreGörenleri şaşkına çevirdi! Etçil ve büyüklüğü 20 santimetre
Türkiye’de Yılın Otomobili Fiat Egea Cross oldu!Türkiye’de Yılın Otomobili Fiat Egea Cross oldu!
Anahtar Kelimeler:
Honda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Hamile olduğunu açıklamıştı! Şeyma Subaşı'dan üzücü haber

Motorine ÖTV düzenlemesi

Motorine ÖTV düzenlemesi

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Bu sabah itibarıyla bir eşik daha aşıldı!

Bu sabah itibarıyla bir eşik daha aşıldı!

Herkesin merak ettiği soru cevaplandı! Etkisi kanıtlandı

Herkesin merak ettiği soru cevaplandı! Etkisi kanıtlandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.