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2022 Hyundai Tucson N Line ortaya çıktı

27.01.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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2022 Hyundai Tucson N Line ortaya çıktı

Hyundai, tamamen yeni Tucson N Line'ı ortaya çıkardı. Model standart versiyondan daha dinamik bir tasarıma sahip.

Bu baharda Avrupa'da piyasaya sürülecek olan crossover, ne yazık ki tamamen gösterişli tasarımını ön plana çıkaramıyordu. Sonunda N departmanı kolları sıvayıp Tucson N Line versiyonunu ortaya koydu.

hyundai tucson n line

TASARIMDA NELER DEĞİŞTİ?

Dış cepheden başlayarak, Tucson N Line, standart modelde kullanılandan daha geniş ve daha uzun olan revize edilmiş bir ızgara ile donatılmış. Izgaranın üzerindeki mücevherler, farklı açılardan bakıldığında ekstra aydınlatma sağlıyor. Aşağıda, daha geniş hava girişleri dikkatlerden kaçmıyor. Daha sportif bir ön tamponda ön bölümde kazanılan ekstralardan. Model ayrıca parlak gümüş koruma plakaları ve siyah far çerçeveleriyle de müşterilere sunuluyor.

hyundai tucson n line

Yanlardan aşağı doğru hareket eden omuz çizgisi farklı bir hava katarken otomobile, parlak siyah çıtalar ve Phantom Black ayna kapaklarına bize “merhaba” diyor. sahiptir. Model ayrıca ızgara gibi parametrik desenlere sahip 19 inçlik alaşım jantlar da sunuyor.

hyundai tucson n line

Arka uçta, daha uzun bir spoyler yer alıyor. Diğer yerlerde, tasarımcılar geniş reflektörlü yeni bir arka tampon ve entegre difüzörlü bir koruma plakasını buraya konumlandırmışlar. En altta ise çift çıkışlı egzoz sistemine yer verilmiş. Crossover, N Line'a özel Shadow Grey dahil yedi farklı renkte satışa sunulacak. Daha farklı bir görünüm için beş renk tonuna kontrast yaratan bir Phantom Black tavan rengi ile birleştirilebilir.

hyundai tucson n line

İÇERİDE NELER VAR?

Model kokpitte N-Line donanıma özel kırmızı kontrast dikişler ile geliyor. Deri ve süet koltuklarla donatıldığından otomobil oldukça sportif bir kokpit sunuyor. Tucson N Line'da bir N direksiyon simidi, alaşım pedallar ve siyah bir tavan kaplaması bulunuyor.

hyundai tucson n line

DAHA MI GÜÇLÜ OLACAK?

Söylentiler crossover'ın biraz daha fazla güç kazanacağını öne sürse de, "düşük güçlü dizel versiyonu" haricinde motor seçeneklerinin aynı olması bekleniyor. Sonuç olarak, Tucson N Line'ı 134 Bg güce sahip bir dizel makine ile gelecek. Buna ek olarak 1.6 litrelik dizel ile kombine çalışacak elektrikli motor sistemi modelde sunulacak. Bu kombinasyonun gücü 261 Bg olacak.

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