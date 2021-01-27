2022 Hyundai Tucson N Line ortaya çıktı

Bu baharda Avrupa'da piyasaya sürülecek olan crossover, ne yazık ki tamamen gösterişli tasarımını ön plana çıkaramıyordu. Sonunda N departmanı kolları sıvayıp Tucson N Line versiyonunu ortaya koydu.

TASARIMDA NELER DEĞİŞTİ?

Dış cepheden başlayarak, Tucson N Line, standart modelde kullanılandan daha geniş ve daha uzun olan revize edilmiş bir ızgara ile donatılmış. Izgaranın üzerindeki mücevherler, farklı açılardan bakıldığında ekstra aydınlatma sağlıyor. Aşağıda, daha geniş hava girişleri dikkatlerden kaçmıyor. Daha sportif bir ön tamponda ön bölümde kazanılan ekstralardan. Model ayrıca parlak gümüş koruma plakaları ve siyah far çerçeveleriyle de müşterilere sunuluyor.

Yanlardan aşağı doğru hareket eden omuz çizgisi farklı bir hava katarken otomobile, parlak siyah çıtalar ve Phantom Black ayna kapaklarına bize “merhaba” diyor. sahiptir. Model ayrıca ızgara gibi parametrik desenlere sahip 19 inçlik alaşım jantlar da sunuyor.

Arka uçta, daha uzun bir spoyler yer alıyor. Diğer yerlerde, tasarımcılar geniş reflektörlü yeni bir arka tampon ve entegre difüzörlü bir koruma plakasını buraya konumlandırmışlar. En altta ise çift çıkışlı egzoz sistemine yer verilmiş. Crossover, N Line'a özel Shadow Grey dahil yedi farklı renkte satışa sunulacak. Daha farklı bir görünüm için beş renk tonuna kontrast yaratan bir Phantom Black tavan rengi ile birleştirilebilir.