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2022 İcra Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İcra Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

24.03.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 İcra Sınava giriş belgeleri ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamanın ardından 2022 İcra Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İcra Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

2022 İcra Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İcra Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

2022 İcra Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarfından merak konusu oldu. 3 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak olan sınava ilişkin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden beklenen açıklama geldi. Peki 2022 İcra Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İcra Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Sınava ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

2022 İCRA SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı ile ilgili yazılı açıklamada bulunuldu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı ve internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada 3 Nisan Pazar günü yapılacak olan İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına girecek adayların sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı kaydedildi.

2022 İcra Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

2022 İcra Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

İCRA SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da uygulanacak olan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2022-İcra) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

03 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-İcra için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav Adalet Bakanlığı
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