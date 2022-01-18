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2022 Instagram silme ve dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram geçici ve kalıcı hesap dondurma, silme linki!

18.01.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada yaklaşık 1 milyar, Türkiye’de ise yaklaşık 40 milyon kişinin kullandığı Instagram, son zamanlarda en çok vakit geçirilen sosyal medya platformlarından biridir. Ancak sıkılanlar, sosyal medyadan uzaklaşmak isteyenler ve artık bu platformu kullanmak istemeyenler için “Instagram silme dondurma işlemi nasıl yapılır?” sorusu sıklıkla gündeme getirilir. Peki 2022 Instagram silme ve dondurma işlemi nasıl yapılır? İşte Instagram geçici ve kalıcı dondurma, silme linki!

2022 Instagram silme ve dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram geçici ve kalıcı hesap dondurma, silme linki!

Aslında oldukça kolay olan bu silme ve dondurma işlemleri ne yazık ki mobil ekrandan gerçekleşmediği için hesaba bir web tarayıcısından girmeniz gerekir. Peki sıkılanlar ve sosyal medyaya ara vermek isteyenler için Instagram silme dondurma işlemi nasıl yapılır?

2022 INSTAGRAM SİLME VE DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Dünyanın en popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulamalarından biri olan Instagram, özellikle Facebook tarafından satın alındıktan itibaren daha fazla kullanıcı tarafından benimsenmiş ve dünyanın her yerinden milyonlarca kullanıcıya sahip olmuştur. Ancak son zamanlarda sosyal medyanın bunaltıcı etkisinden uzaklaşmak ve vaktini daha doğru değerlendirmek için zaman yaratmak isteyen insanların da arttığı bilinen bir gerçektir. Zamanını daha iyi kullanmak isteyenler ve sosyal medyaya ara vermeyi düşünenler ise Instagram silme dondurma işlemi nasıl yapılır diye araştırmalarını artırır. Bunu yapmak için bir web tarayıcısından hesaba girmek ve aşağıda denilenleri yapmak yeterlidir.

INSTAGRAM KALICI OLARAK HESAP SİLME YÖNTEMİ!

Web tarayıcısından hesaba giriş yaptıktan sonra hesabı kalıcı olarak kapatmak için hesabını sil sayfasına gittikten sonra Hesabı neden siliyorsun? sorusunun yanındaki menüden seçim yapılarak şifrenizi tekrar girmeniz beklenir. Bunun ardından hesabımı kalıcı olarak sil butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. İsterseniz
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ adresinden doğrudan hesabımı sil sayfasına giriş yapabilirsiniz.

INSTAGRAM GEÇİCİ HESAP DONDURMA YÖNTEMİ!

Mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan hesaba giriş yapıldıktan sonra sağ üst kısımdaki
simgeden profili düzenle seçilir. Ardından sağ alttaki hesabımı kalıcı olarak kapat butonuna dokunulur ve hesabını neden kapatıyorsun? sorusuna seçeneklerden biri seçilerek cevap verilir ve hesabın şifresi tekrar girilir. Ardından hesabı geçici olarak kapat butonuna dokunulur ve işlem tamamlanır. Dilerseniz
https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ adresinden doğrudan dondurma sayfasına erişebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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