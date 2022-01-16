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2022 Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı hangi gün olacak?

16.01.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısından çıkacak kararlar beklenirken toplantının tarihi de merak konusu oldu. Omicron varyantındaki artış sonrası Avrupa'da yeni kararların alınmasıyla beraber Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ek tedbirlerin devreye girmesi tekrardan gündem maddeleri arasına girdi. Peki 2022 kabine toplantısı ne zaman? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte ayrıntılar...

2022 Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı hangi gün olacak?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman gerçekleşeceği Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Vaka sayıları son olarak 70 binleri geçmişti. Bununla beraber sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki kabine toplantısı ne zaman?

2022 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Farklı konularda önemli açıklamaların yapıldığı Kabine Toplantısı'nda geçtiğimiz haftalarda ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olmuştu. Düzenlenecek ilk Kabine Toplantısı'nda koronavirüs salgınının değerlendirilmesi beklenmekte. Fakat toplantının tarihi henüz kesinleşmiş değil.

Kabine Toplantısı'nın genellikle 15 günde bir gerçekleştiği biliniyor. Son Kabine Toplantısı 3 Ocak 2022 Pazartesi günü yapılmıştı. Bu sebeple bir sonraki toplantının 19 Ocak Çarşamba günü yapılması ön görülmekte. Toplantının net tarihinin ise ilerleyen günlerde kesinleşmesi bekleniyor.

YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Omicron vakalarındaki artış sonrası kısıtlama veya yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama resmi makamlardan henüz gelmedi. Toplantı sonrası bu konudaki sorular da yanıt bulmuş olacak.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı

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