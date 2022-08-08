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2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav ücreti ne kadar, başvurular ne zaman sona erecek?

08.08.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaymakamlık sınavı ne zaman? Bilindiği üzere Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) iptali ile 2022 ÖSYM takvimi de değişti. 18 Eylül Pazar günü yapılması planlanan sınavın yeni tarihi merak konusu oldu. Peki Kaymakamlık sınav ücreti ne kadar, Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav ücreti ne kadar, başvurular ne zaman sona erecek?

Kaymakam Adaylığı Sınav başvuruları ile ilgili kılavuz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ileri tarihe ertelendi. Peki 2022 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav ücreti ne kadar, başvurular ne zaman sona erecek? Detaylar haberimizde...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ile ilgili ÖSYM’den açıklama yapıldı.

Buna göre; 18 Eylül'de yapılması planlanan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim'de yapılacak.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022'de, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022'de, 2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022'de; 2 Ekim 2022'de yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın 9 Ekim 2022'de; 18 Eylül 2022'de yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022'de tarihinde; 13 Kasım 2022'de yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022'de yapılmasına karar verilmiştir"

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Başvuru işlemleri 2 Ağustos'ta başladı. Başvuru işlemi 9 Ağustos 2022 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Geç başvuru işlemleri ise 17 Ağustos 2022'de alınacak.

KAYMAKAMLIK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kaymakamlık sınavı başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınacak. 17 Ağustos'ta başvuru yapacak olanların 465 TL ödemesi gerekecek.

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