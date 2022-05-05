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2022 KPSS başvuru koşulları nelerdir? KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihi!

05.05.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS öncesi yoğun olarak yapılan araştırmalar hız kazandı. KPSS başvuru ve sınav tarihleri ile ücretini öğrenmek isteyen katılımcılar bu noktada, "KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvurusu ne zaman başlıyor?" şeklindeki sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. İşte 2022 KPSS sınavına dair merak edilenler!

2022 KPSS başvuru koşulları nelerdir? KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihi!

KPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. KPSS başvuru ve sınav tarihi ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. KPSS bu yıl sınav lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları olarak düzenlenecek. KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. KPSS başvurularına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

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