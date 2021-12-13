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2022 KPSS ne zaman? Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

13.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM, 2022 yılı KPSS sınav tarihlerini açıkladı. ÖSYM’nin sınav takvimine göre ortaöğretim, lisans ve önlisans KPSS sınav tarihleri belli oldu. Memur olmak isteyenlerin girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı.

2022 KPSS ne zaman? Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!

ÖSYM sınav takvimi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve sınav tarihleri açıklandı. KPSS ve YKS tarihleri bu açıklama ile beraber yoğun ilgi görmeye başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ÖSYM sınav takviminin yayımlandığını duyurdu. Bu takvime göre üniversite sınavı başvuruları şubat ayında belirtilen tarihten itibaren alınacak. YKS oturumları ise haziran ayında yapılacak.

2022 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavları arasında Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri bölümü ile, KPSS Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için başvurular, 24 Mayıs 2022 - 6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

2022 KPSS SINAV TARİHLERİ

2022 KPSS Lisans sınavı 31 Temmuz 2022'de yapılacak. Alan Bilgisi'nin 1.günü 6 Ağustos, 2. günü ise 7 Ağustos 2022'de tamamlanacak. KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 14 Ağustos 2022'de yapılacak.

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