KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ve sınav ücreti internette araştırılıyor. Başvurular MSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ekranı üzerinden yapılacak. Peki 2022 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde alınmaya başlacakç

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; KPSS Ortaöğretim için başvuru alımı 13 Eylül'e kadar sürecek. KPSS ortaöğretim oturumunun 6 Kasım'da gerçekleştirileceği açıklandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK

6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

