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  4. 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS KILAVUZU EKRANI

2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS KILAVUZU EKRANI

21.12.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adayl2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans kılavuzu için gözlerini ÖSYM'den gelecek habere çevirmişti. Milyonlarca kişi tercih kılavuzlarının açıklanmasını heyecanla bekliyordu. 2022 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU yayınlandı. Peki, tercihler ne zaman başlayacak?

2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS KILAVUZU EKRANI

2022 KPSS orta öğretim ve ön lisans tercih kılavuzlarının ne zaman açıklanacağı pek çok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Milyonlarca aday yapacağı tercihlerle iş hayatı kariyerini belirleyecek. Peki milyonların büyük bir heyecanla beklediği 2022 KPSS ortaöğretim ve ön lisans kılavuzu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuç tarihini duyurdu!

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

2022 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans kılavuzu saat 10.30'da açıklandı. Bu yıl lise ve ön lisans fakültelerden mezun adayların katıldığı 2022 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans Sınavı ile birlikte KPSS tercih kılavuzu araştırmaları hız kazandı. Kılavuzda ayrı ayrı ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavlarına katılanlar tercih edebileceği kadro ve pozisyonlar, özel koşullar, nitelik kodları yer alacak. ÖSYM tarafından duyurusu yapılan KPSS tercih kılavuzu, yerleştirme işlemleri hakkında adaylara yol gösterecek.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS KILAVUZU için linke tıklayınız.

https://www.osym.gov.tr/TR,25198/kpss-20222-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-adaylardan-tercih-alinmasi-21122022.html

2022 KPSS TERCİH TARİHLERİ

KPSS ikinci oturum ne zaman başlayacak ve bitecek? 2022 KPSS ikinci oturum ne kadar sürüyor?

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da, 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı da 9 Ekim'de yapılmıştı. ÖSYM tarafından tercih kılavuzlarının açıklanmasıyla gözler tercih tarihlerine çevrildi. 21 Aralık'ta (bugün) başlayan 2022 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans tercihleri 28 Aralık'a kadar devam edecek. 28 Aralık sonrasında adaylar tercih sonuçları için bir heyecanlı bekleyiş süreci daha yaşayacaklar.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar bu yıl da KPSS tercihleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası ais.osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, sisteme T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecekler.

ÖNEMLİ! TERCİHLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

kpss-sonuçları

ÖSYM'den tercih yapacak adaylara açıklama geldi. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

' 1) Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm kadro ve pozisyonların koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları kadro ve pozisyonlardan tercih yapmamaları son derece önemlidir.
2) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro
veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.
3) Genel Yönetmelik gereği; KPSS-2020/2, KPSS-2021/1 veya KPSS-2021/2 yerleştirme işlemleri sonucu KPSS puanı ile herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2020-KPSS puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercih yapamazlar.

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