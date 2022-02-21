2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman? İşte KPSS (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim ve EKPSS) sınav tarihleri!

ÖSYM'nin 2022 takvimine göre KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri belli olmuştu. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaş Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlamak için sınavı yakından takip ediyor. Sınav öncesinde başvuru işlemlerinin yapılması gerekmekte. Peki 2022 KPSS ne zaman yapılacak?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.
KPSS Ortaöğretim oturumu için yapılacak olan başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu ise 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos tarihinde,
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos 2022 tarihinde,
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım 2022 tarihlerinde organize edilecek.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak.
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