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  4. 2022 Kurban Bayramı namazı saatleri! Hatay, Iğdır, Isparta Diyanet’e göre Kurban Bayramı namazı saat bilgisi

2022 Kurban Bayramı namazı saatleri! Hatay, Iğdır, Isparta Diyanet’e göre Kurban Bayramı namazı saat bilgisi

08.07.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kala bayramı idrak edecek Müslüman vatandaşları heyecan sardı. Kurban kesecek vatandaşlar son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Kurban kesiminden önce sabah vaktinde cemaatle kılınacak olan bayram namazı saatlerini Giresun, Gümüşhane ve Hakkari illerinde yaşayan ve diğer tüm illerdeki vatandaşlar araştırmaya devam etmekte. 9 Temmuz Cumartesi sabahı kılınacak namazın vakitleri de Diyanet tarafından açıklandı.

2022 Kurban Bayramı namazı saatleri! Hatay, Iğdır, Isparta Diyanet’e göre Kurban Bayramı namazı saat bilgisi

Giresun, Gümüşhane ve Hakkari’ de ikamet etmekte olan vatandaşların Kurban Bayramı öncesi sorguladığı bir soru “Bayram namazı saat kaçta?” sorusu. Diyanet işleri başkanlığı tüm illere göre bayram namazı saatleri bilgisini vatandaşlarla paylaştı. Peki Giresun, Gümüşhane ve Hakkari için bayram namazı saat kaçta kılınır? İşte Diyanet 2022 Giresun, Gümüşhane ve Hakkari bayram namazı saatleri!

HATAY, IĞDIR VE ISPARTA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Hatay, Iğdır ve Isparta'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Hatay'da bayram namazı sabah saat 05.58, Iğdır'da 05.18 ve Isparta'da ise 06.17'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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