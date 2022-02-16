2022 Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2022 yılı Kurban Bayramı takvimi!

2022 yılı Kurban Bayramı'nın takvimi ve bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Temmuz ayında idrak edecek olan bayramın günü merak edildi. İşte 2022 Kurban Bayramı takvimi...

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılı Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz 2022 Salı tarihinde ise bayramın son günü olacak. Bu duruma göre Kurban Bayramı Arife günü 8 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleşecek.

KURBAN BAYRAMI ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Önemi merak edilen kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de pek çok delil mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça ifade edilmektedir. (Sâffât, 37/107).Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28), “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34), “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin.

Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)

Bu âyetlerde zikredilmekte olan hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açık olmaktadır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması yine bu ifadeyi açıkça ortaya koymaktadır.

