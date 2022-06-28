2022 KURBAN BAYRAMINDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda ve Arife günü yollar bedava mı?

Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprüler ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki Bayramda ve Arife günü yollar bedava mı? Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprüler ücretsiz mi? Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURBAN BAYRAMINDA OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayram'ında köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

BAYRAMDA VE ARİFE GÜNÜ YOLLAR BEDAVA MI?

Kurban Bayram'nın 1. günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 2. gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. gün: 12 Temmuz 2022 Salı

Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleştirildi. Buna göre Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günleri idari izin kapsamına alınacak.

Öte yandan otoyollar ve köprüler genellikle bayramlarda ücretsiz oluyor.

Ancak bu bayram için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

