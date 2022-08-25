Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu üniversite kayıt sürecinin başlamasının ardından geçtiğimiz gün dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şimdi gözler KYK burs ve kredi başvuru ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursundan kimler faydalanabilir? Ayrıjntılar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü önemli açıklamalarda bulundu. KYK yurt başvuruları başladı. Bakan Kasapoğlu KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili ise henüz açıklamada bulunmadı.

Bilindiği üzere KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yaptı.

Konuya ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK BURSUNDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ön Lisans Öğrencileri,

Lisans Öğrencileri,

İki Yıllık Okullardan Mezun Olup, Dört Yıllık Okulların Üçüncü Sınıfına Dikey Geçiş Sınavı İle Ara Vermeden Kayıt Yapan Öğrenciler, ( İntibak Veya Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez.

Yüksek Lisans (Master Ve Doktora) Öğrencileri,(Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez)

ÖSYM Sınav Sonucunda Ham Puan Bazında Belirlenen Puan Türünde İlk 100’e Giren Öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu Gereği, Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen, Kıstaslara Göre Amatör Milli Sporcu Olan Öğrenciler,

Burstan Yararlanabilmektedir.

Not: Bir Öğrenci Aynı Anda, Hem Burs Hem De Öğrenim Kredisi Alamaz.

KYK bursundan kimler faydalanamaz:

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere,

5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI

KYK burs başvuru ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir." ifadelerini kullandı.

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek.

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK yurt başvuru ekranı için tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu

