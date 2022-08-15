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2022 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? YKS tercih sonuçları sonrası GSB'den tarih açıklaması geldi mi?

15.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü YKS tercih sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar, ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasının ardından internette araştırma yapmaya başladı. Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan çok sayıda vatandaş arama motorlarında "2022 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte detaylar...

2022 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? YKS tercih sonuçları sonrası GSB'den tarih açıklaması geldi mi?

KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı YKS 2022 tercih sonuçları 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü erişime açıldı. Sınava giren kişilerden bazıları hayalini kurdukları bölüme yerleşirken bazı kişiler de 2. tercihleri bekliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen kişiler şimdi KYK ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki 2022 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? YKS tercih sonuçları sonrası GSB'den tarih açıklaması geldi mi?

2022 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs, yurt ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından Eylül ayında yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda KYK başvuruları Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlıyordu. 2021-2022 yurt başvuruları ise 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. KYK başvurularının bu yıl da Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

kyk

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları aşağıdaki linklerden yapılacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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