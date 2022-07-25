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2022 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2022 MEB LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları!

25.07.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen LGS 2022 tercih sonuçları erişime açıldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasından ardından boş kontenjanların belli olup olmadığı da merak konusu oldu. Herhangi bir okula yerleşememiş olan adaylar taban puanlarını sorgulamaya koyuldu. Peki 2022 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2022 MEB LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları!

2022 LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2022 MEB LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları!

LGS sınavı sonrası tercih dönemi 20 Temmuz'da sona ermişti. İlgiyle takip edilen sınavda sonuçlar açıklandı. Sonuçların ilanının ardından boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimler gündem oldu. LGS tercihlerinde herhangi bir okula yerleşememiş olan öğrenciler için 2. nakil süreci başlayacak. Peki liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve boş kontenjanları belli oldu mu?

2022 LGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

LGS tercih sonuçları açıklandıktan sonra tercihlerine yerleşememiş olan öğrenciler 2. tercih yani nakil başvurusunda bulunabilecek. LGS boş kontenjanlarının belli olup olmadığı bu sebeple merak ediliyor ancak kontenjanlar henüz belli olmadı. LGS boş kontenjanlar ve taban puanlarıyla ilgili ayrıntıların ise yakın süreçte MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene olduğu gibi yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu sene de iki dönemde gerçekleşecek. MEB ve e-okul üzerinden tercih yerleştirme işlemleri yapılacak. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili merak edilen bütün detay ve bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak.

LGS 2.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih sonuçları yani LGS 2.tercih sonuçları 1 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

2. nakil başvuru tarihleri ise şöyle olacak:

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

İLK TERCİHİNE YERLEŞENLERİN ORANI YÜKSELDİ

Bakan Özer, LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şöyle dedi:

Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ü ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme."

Ayrıca liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85'inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirilmesinin, bu yerleştirme türünü oldukça önemli hale getirdiğini hatırlatan Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"Yerel yerleştirmede, 2019'da öğrencilerin yüzde 91'i tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran 2020'de yüzde 92'ye çıktı, 2021'de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı. 2022'de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 94'e ulaşarak, son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı. Dolayısıyla bu sonuç, LGS'de her yıl yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin öncelikli tercihlerine yerleşme oranlarının artırıldığını açıkça gösteriyor."

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