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2022 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 LGS ne zaman ve kaç dakika sürecek?

04.06.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın gerçekleşecek. 2022 LGS sınavı için artık geri sayım başladı. Peki LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 LGS ne zaman ve kaç dakika sürecek? İşte sınav hakkında merak edilenler...

2022 LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2022 LGS ne zaman ve kaç dakika sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavı heyecanla takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci hayalindeki liseyi kazanabilmek için sınava girecek. 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından LGS sınavının kaç dakika süreceğini merak ediliyor.
Peki LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek?

LGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. 2018 yılından bu yana uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu sene de devam edecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl 5 Haziran 2022 gününde gerçekleştirilecek.

Sınavda birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlamış olacak.

2022 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. LGS sınavı adayları söz konusu sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

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sınav Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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