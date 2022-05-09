2022 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

2022 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınava ilişkin başvurular, Milli Eğitim Bakan tarafından 4 Nisan Pazartesi ila 14 Nisan Pazartesi günleri arasında merkezi olarak yapılmıştı. Öğrenci ve veliler, 2022 LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Biz de LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ile sınava ilişkin bilgileri sizler için derledik.

2022 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS sınavına sayılı günler kaldı. Başvurusunu tamamlayan öğrencilerin merak ettiği sınav yerleri hakkında açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre LGS giriş yerlerinin 27 Mayıs tarihi itibariyle duyurulacağı ifade edildi.

2022 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS için başvurular tüm 8. sınıf öğrencileri için 4 Nisan Pazartesi ila 14 Nisan Pazartesi günleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak yapıldı.

LGS 5 Haziran’da yapılacak sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak.

75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.

