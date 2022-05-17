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  4. 2022 MEB yaz okulu ne zaman başlayacak? MEB'den yaz okulu ve BİLSEM yaz okulu hakkında açıklama!

2022 MEB yaz okulu ne zaman başlayacak? MEB'den yaz okulu ve BİLSEM yaz okulu hakkında açıklama!

17.05.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB yaz okulu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında yaz okulu hakkında bilgi verdi ve hangi sınıfa giden öğrenciler için yaz okulu açılacağını duyurdu. Peki, MEB yaz okulu ne zaman başlayacak, hangi sınıflar için olacak?

2022 MEB yaz okulu ne zaman başlayacak? MEB'den yaz okulu ve BİLSEM yaz okulu hakkında açıklama!

Yaz okulu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi haziran ayında sona erecek. Öğrenciler yaz tatiline girecekler. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını duyurdu.

MEB YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için Yaz Okulu açılacağını bildirdi.

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Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız" dedi.


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Milli Eğitim Bakanlığı
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