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2022 Mercedes-AMG GT kameralara yakalandı

02.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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2022 Mercedes-AMG GT kameralara yakalandı

Mercedes -AMG için GT’nin 800 Bg üzerinde güç üreten devasa bir plug-in hibrit güç aktarma organı ile donatılmış en güçlü versiyonunu gösterme zamanı yaklaştı.

Model test sırasında kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. AMG'nin yeni plug-in hibrit güç aktarım mekanizmasının temel ayrıntılarını zaten biliyoruz. Kaputun altında, 201 Bg elektrik motoru ve bir pil paketi yer alıyor. Buna ek olarak 604 Bg güç sunan çift turbolu 4.0 litrelik V8 motorda model yerini almış. Kombine çalışmada model 805 Bg güç ortaya çıkıyor.

2022-Mercedes-AMG-GT-73e

PİL KAPASİTESİ BİLİNMİYOR

Resimdeki test arabasının sağ arka stop lambasının altında bir şarj portu net bir şekilde görülüyor. GT 73e'nin pil kapasitesi hakkında hala herhangi bir ayrıntı bilmiyoruz. Ancak yalnızca elektrik gücüyle yaklaşık 50 km bir menzil, kullanıcılara sunulacak.

2022-Mercedes-AMG-GT-73e

TASARIMDA NELER DEĞİŞTİ?

Mercedes-AMG GT’nin yeni amiral gemisi, orta yaş güncellemesinin bir parçası olarak özellikle ön yüzde büyük değişim yaşayacak. Kokpitte ise güncellenmiş bir bilgi-eğlence sistemini içerecek. Yaklaşan Mercedes -AMG GT 73e, Porsche'nin 690 Bg’lik Panamera Turbo S E-Hybrid gibi modelleriyle doğrudan rakip olacak. Hibrit bileşenlerin ağırlık cezasına rağmen, yeni AMG GT 73e'nin piyasadaki en çabuk hızlanan dört kapılı coupe modellerinden biri olması bekleniyor. 0-100 km/s hızlanması için modelin 3 saniyeden daha az bir süreye ihtiyaç duyması bekleniyor.

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