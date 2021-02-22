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  4. 2022 Mercedes G-Class 4 × 4² kameralara yakalandı

2022 Mercedes G-Class 4 × 4² kameralara yakalandı

22.02.2021 08:09 | Son Güncelleme:
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2022 Mercedes G-Class 4 × 4² kameralara yakalandı

2022 Mercedes G-Class 4 × 4², arazi özelliklerini geliştirmek için yenilenecek. Model halen kış testlerine devam ediyor. Bu süreçte kameralara yakalanmaktan çekinmedi.

İsveç'te test edilirken görüntülenen bu prototipin son derece büyük tekerlek kemerleri, portbagaj bölümleri ve arka tekerlek tutucusu kamuflaj ile kaplanmış olarak karşımıza çıktı. Tabiki ön ızgara da siyah bant ile gizlenmiş.

2022 Mercedes G-Class 4 × 4² kameralara yakalandı

MERCEDES BENZ G SERİSİN’DEN ÇOK FARKLI

AMG markası tarafından geliştirildiğine inanılan yeni G-Class 4 × 4², temel aldığı normal G Serisin’den daha farklı olacak. Selefi gibi, yeni model de gelişmiş arazi sürüşü için portal akslarla gelecek, bu da Alman otomobil firmasının son yıllarda bu işe fazlasıyla kafa yorduğunun bir göstergesi. Daha yüksek bir karoser yapısı içim daha uzun süspansiyon sistemi modelde yer alacak. Tavana monte edilmiş bir ışık çubuğunun da paketin bir parçası olması ve bir düğmeye basılarak geceyi gündüze çevirmesi bekleniyor.

KOKPİTTE NELER OLACAK?

Kokpitte daha farklı döşemeler sunulacak. Otomobilin iç mekanı daha farklı teknolojiler ile tasarlanacak. Tabi ki arazi için özel olarak geliştirilen oyuncaklarda iç mekanda yerini alacaktır.

2022-mercedes-g-class-4x4-squared-orange-5

HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Model kalbinde 4.0 litrelik bir V8 ile gelmesi muhtemel görünüyor. Bu motorun yaklaşık olarak 600 B güce yakın olması bekleniyor.

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