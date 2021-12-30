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  4. 2022 Milli Piyango bilet sorgulaması! 2022 MPİ çekiliş sonuçları, çıkan numaralar ne zaman belli olur?

2022 Milli Piyango bilet sorgulaması! 2022 MPİ çekiliş sonuçları, çıkan numaralar ne zaman belli olur?

30.12.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli piyango çekilişi öncesinde milyonlarca kişi büyük ikramiyeyi merak ediyor. Yeni yıl öncesi milyonları Millî Piyango bilet sorgulama heyecanı kapladı. Yeni yıla milyoner olarak girmek isteyenlerin aldığı yılbaşı biletleri ve çekiliş sonuçlarının ardından çıkan numaralar, internetten sorgulanacak. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? işte detaylar...

Toplamda 670 milyon 760 bin TL’nin dağıtılacağı 2022 yılı için 120 milyon TL büyük ikramiye dağıtılacak. Çeyrek, yarım ve tam biletlerden biri ya da birkaçına isabet edecek olan 120 milyon TL’lik büyük ikramiye sonuçları, gece yarısından itibaren belli olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI!

Milli Piyango yılbaşı sorgulamasını, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz…

2022 MPİ BİLET SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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YILBAŞINDA NE KADAR DAĞITILACAK?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin Türk lirası olacak.

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ise 120 milyon TL büyük ikramiye dağıtılacak.

MPİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Gündüz başlayacak çekiliş, gece yarısına kadar devam edecek. 120 milyon TL çekilişi ise 31 Aralık Cuma akşam saat 23:00'te yapılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tam bilet fiyatı 120 Türk lirası

Yarım bilet fiyatı 60 Türk lirası

Çeyrek bilet fiyatı 30 Türk lirası

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz ya da kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde yer alan güvenlik numarası 2 parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

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