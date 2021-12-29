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  4. 2022 Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi canlı izleme!

2022 Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi canlı izleme!

29.12.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi yaklaşırken, büyük ikramiyenin kime çıkacağını merak eden vatandaşlar çekiliş detaylarını ve nasıl izleneceğini araştırıyor. Bu sene büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Peki 2022 Milli Piyango (MPİ) çekilişi saat kaçta başlayacak? İşte MPİ yılbaşı çekilişi canlı izleme yöntemi!

2022 Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango (MPİ) yılbaşı çekilişi canlı izleme!

31 Aralık 2021 akşamı gerçekleşecek olan yılbaşı özel çekilişi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen ya da kimin kazanacağını merak eden vatandaşlar, çekilişi yakından takip ediyor. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Her sene merakla beklenen ve takip edilen yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2021 gecesi saat 23:00’te gerçekleştirilecek. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu sene büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Çekiliş gecesi büyük ikramiyenin sahibinin kimin olacağı merakla bekleniyor.

31 Aralık çekiliş akşamı kazanacak numaralar için çekilişler birbirinden farklı saatlerde gerçekleştirilecek. 12 bin TL kazanacak olan numaralar 17:00’de, 6 bin TL kazanacak numaralar saat 18:30’da, 2 bin TL kazanacak numaralar 20:30’da, 120 bin ve amorti kazanacak olan numaralar ise saat 23:00'te gerçekleştirilecek olan çekilişler ile sahiplerini bulacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI TAM LİSTE İÇİN TIKLAYIN!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME!

Büyük ikramiyenin kime çıkacağını merak eden vatandaşlar tarafından MPİ çekilişinin canlı izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor. Tam, yarım ve çeyrek bilet alımları tüm hızıyla sürüyor. 31 Aralık 2021 gecesi saat 23:00’te gerçekleştirilecek olan MPİ Yılbaşı Özel Çekilişi noter huzurunda gerçekleşecek ve Milli Piyango TV (MPİ TV)’nin Youtube kanalı üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango (MPİ) biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üçe ayrılmakta. Oynanmış ve kazanılmış olan bilet eğer yarım biletse ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tam bilet ise bu defa ikramiyenin tamamı kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişiklik gösterir. Milli Piyango’da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategori olarak tarif edilir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilmektedir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini elde eder.

Aynı zamanda teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre değişiklik gösterebiliyor. Oyunun kuralları detaylı olarak https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar sayfasında bulunuyor.

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