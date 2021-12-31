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2022 Milli Piyango sonuçları gelmeye başladı! Milyonların gözü orada; Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

31.12.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyangoda ikramiye heyecanı başladı. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyangoda ilk çekiliş saat 17.00'da gerçekleşti. Böylece Milli Piyangoda 12 bin TL, 12 milyon TL ve 6 bin TL ikramiyenin de hangi rakamlara çıkmış olduğu belli oldu. İşte Milli Piyango bilet sonuçları ve Milli Piyango (MPİ) 2022 sonuç sorgulama ekranı...

2022 Milli Piyango sonuçları gelmeye başladı! Milyonların gözü orada; Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Milli Piyangoda ikramiye heyecanı saat 17.00 itibarıyla başladı. Tam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak 31 Aralık 2021 Milli Piyango çekilişinde 2 bin TL, 12 milyon TL ve 6 bin TL ikramiyenin hangi bilete çıktığı belli oldu. Milyonlarca vatandaş biletlerine ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için hızlı bir şekilde bilet sorgulamanın yollarını arıyor. İşte Milli Piyango bilet sonuçları ve Milli Piyango (MPİ) 2022 sonuç sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGODA ÇEKİLİŞ HEYECANI! MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA (MPİ 2022 BİLET SORGULAMA)

Milli Piyangoda 12 bin TL ve 12 milyon TL'lik ikramiye saat 17.00'da çekildi. 6 bin TL'lik ikramiyenin vurduğu rakamlar da belli oldu. Milyonlarca vatandaş şimdiden biletine ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için hızlı bilet sorgulamanın yollarını arıyor. Milli Piyangoda çekiliş heyecanı saat 20.30'da 240-2 bin TL ve saat 23.00'da Amorti ile büyük ikramiye 120 milyon TL ile devam edecek.

12 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

Milli Piyango çekilişinde 12 milyon TL kazanan numaralar belli oldu. İşte o numaralar: 2683183, 4552864

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişinde 1 Milyon 200 Bin TL kazanan numaralar belli oldu. İşte o numaralar: 2235206, 2364344, 2879455, 3055229, 4077312, 4907435, 714146, 7333210, 7728011, 7728896

MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA! MİLLİ PİYANGO BİLETİ HIZLI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli piyango bileti sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenmek için Milli Piyangonun online sayfasından bilet numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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Milli Piyango Amorti sorgulama! Amorti kazanan numaralar için geri sayım (2022 Milli Piyango sonuç sorgulama)Milli Piyango Amorti sorgulama! Amorti kazanan numaralar için geri sayım (2022 Milli Piyango sonuç sorgulama)


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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