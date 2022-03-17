2022 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı: MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Savunma Üniversitesi’nde askeri öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen kişiler MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? sorunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Millî Savunma Üniversitesi için sınav başvuruları 13 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında alındı. Bu kapsamda MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? Ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Sınava ilişkin detaylar haberimizde.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

MSÜ sınav yerleri ve giriş belgeleriyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav yerlerini henüz açıklamadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 1 hafta kala yayınlanıyor. MSÜ 2022’nin 27 Mart’ta yapılacağı göz önüne alınırsa 17-20 Mart tarihleri arasında sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor.



2022 ÖSYM MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler MSÜ giriş belgelerini ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/ ' adresinden alacak.

Adayların, sınava katılım sağlayabilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınavdan 1 saat önce hazır olmaları gerektiği duyuruluyor.

Öte yandan hızla kimlik tespiti yapılması için adayların yüzlerinin açık olması gerekiyor.

