2022 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili önemi nedir?

2022 senesi için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan dini günler takvimiyle sene içerisinde idrak edilecek tüm kandillerin tarihi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre mübarek Miraç Kandili Şubat ayının son günlerinde idrak edilmiş olacak.

2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDECEK?

Miraç Kandili bu sene 27 Şubat 2022 gününde idrak edilecek.

2022 DİYANET KANDİL TARİHLERİ TAKVİMİ!

Bu sene Berat Kandili 17 Mart 2022 gününde idrak edilecek. Aynı zamanda yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilmiş olacak.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç kelime anlamı olarak “Yükselmek – Göğe Yükselmek” anlamını taşımaktadır. Miraç Kandili, peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak bilinmektedir.

MİRAÇ İSMİ NE DEMEK?

Yine Miraç isminin analizinde de dürüstlük, saflık ve arınma özellikleri öne çıkar. Bahsedilen kişinin saf ve temiz bir karakter sahibi olması, ismin temsil ettiği değerdir. Bu ismi taşımakta olan kimselerde duygusallık, sadakat ve sağduyulu olmak en önemli kişilik özellikleridir.

