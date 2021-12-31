2022 MPİ tam bilete ne kadar çıkıyor? Yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? İşte MPİ tam bilet sorgulaması!

2022'ye sayılı saatler kalmış durumda. Yeni yılı zengin olma hayalleriyle bekleyen vatandaşlar kazandıran numaraları merak ediyor. Milli piyango sorgulamanın yanı sıra tam biletin ne kadar kazanacağı da merak konusu. Milli Piyango çekiliş kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak.

2022 MİLLİ PİYANGO TAM BİLETE NE KADAR ÇIKIYOR?

Milli Piyango çekiliş kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı merak ediliyor. Toplam ikramiye bu sene 670 milyon 760 bin TL olurken tam bilet 120, yarım bilet 60 ve çeyrek bilet 30 liradan satılacak. Her sene yeni yıla girerken yapılan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye vatandaşların hayalini süslemeye devam ediyor. 31 Aralık gecesi çekilişi yapılacak ve geçtiğimiz günlerde biletler satışa çıkarılmış durumda.

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi ise 120 milyon TL olacak. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2021 akşamı saat 23.00 itibariyle gerçekleştirilecek.

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MİLLİ PİYANGO BİLETİ OYNAMA YÖNTEMİ!

Her sene ilgiyle takip edilen Milli Piyango biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç farklı kategoride bulunuyor. Oynanmış ve kazanılmış olan bilet eğer yarım biletse ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tam bilet ise bu kez ikramiyenin tamamı kazanılır.

Diğer yandan Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunmakta. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilmektedir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini elde edebilir. Milli Piyango oyununun kuralları ayrıntılı şekilde https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar sayfasında bulunuyor.



