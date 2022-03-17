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2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM'den son dakika açıklaması!

17.03.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları 13 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında alındı. ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik...

2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM'den son dakika açıklaması!

Milli Savunma Üniversitesi’nde askeri öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen kişiler MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? sorunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Millî Savunma Üniversitesi için sınav başvuruları 13 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında alındı. Bu kapsamda MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorularının yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Sınava ilişkin detaylar haberimizde.

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022?

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

MSÜ sınav yerleri ve giriş belgeleriyle alakalı beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.

Açıklamada "2022-MSÜ Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" ifadelerine yer verildi.

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022?

ÖSYM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

2022 ÖSYM MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler MSÜ giriş belgelerini ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/ ' adresinden alacak.

Adayların, sınava katılım sağlayabilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022?

Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınavdan 1 saat önce hazır olmaları gerektiği duyuruluyor.

Öte yandan hızla kimlik tespiti yapılması için adayların yüzlerinin açık olması gerekiyor.

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ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi son dakika haberi
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