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2022 MSÜ sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? İşte MSÜ sınavı soru ve cevap kağıdı ÖSYM erişim ekranı!

14.04.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 MSÜ sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sınav sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından adaylar sorunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri TSK bünyesinde eğitim görmek isteyen kişiler sınava ilişkin 2022 MSÜ sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte MSÜ sınavı soru ve cevap kağıdı ÖSYM erişim ekranı...

2022 MSÜ sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? İşte MSÜ sınavı soru ve cevap kağıdı ÖSYM erişim ekranı!

2022 MSÜ sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından internette araştırma yapmaya başladı. Sınav sonuçlarının açıklandıktan sonra cevap anahtarı da yayımlandı. 2022 MSÜ sınavı cevap anahtarı ve detaylar haberimizde...

2022 MSÜ SINAVI CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Adayların MSÜ sınav cevap anahtarını görebilmeleri için ÖSYM adresine giriş yapmaları gerekmektedir. ÖSYM sitesine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilirler.

Daha sonra sınav sonuçları kısmından sınava tıklayıp, yanda çıkan cevap anahtarını görüntüle kısmına tıklarlarsa MSÜ 2022 cevap anahtarını görebilirler.

Adaylar her sorunun numarasına tıkladıklarında sorunun doğru cevabıyla kendi verdikleri cevabı görebilmekteler.

MSÜ BU SENE KAÇ KİŞİ ALACAK 2022?

Bu sene gerçekleştirilen sınava 400 bin civarında başvurunun yapıldığı ve sınava katılım sağlayan aday sayısının 350 ila 400 bin arasında olduğu öngörülüyor, MSÜ’nün bu sene kaç kişi alacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Önceki senelerde yapılan MSÜ sınavlarına 450 bini aşkın aday katılım sağlamıştı. 2022 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, kaç kişi girdi soruları araştırılırken ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı.

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ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi
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