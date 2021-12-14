2022 MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri!

2022 MSÜ sınavı, Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak öğrenciler için gerçekleştirilecek. Başvuruların ne zaman yapılacağı ve sınavın ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. 2020 MSÜ taban puanlara da haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın, 27 Mart 2022'de gerçekleştirileceği öğrenildi. Sınav için başvurular, 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 2022 MSÜ sonuçları ise 14 Nisan 2022'de ilan edilecek.

2020 MSÜ taban puanları- kadın adaylar:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ taban puanları-erkek adaylar:

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

