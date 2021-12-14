2022 MSÜ sınavı ne zaman? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri!

2022 MSÜ sınavı, Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak öğrenciler için gerçekleştirilecek. Başvuruların ne zaman yapılacağı ve sınavın ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. 2020 MSÜ taban puanlara da haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın, 27 Mart 2022'de gerçekleştirileceği öğrenildi. Sınav için başvurular, 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 2022 MSÜ sonuçları ise 14 Nisan 2022'de ilan edilecek.
2020 MSÜ taban puanları- kadın adaylar:
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ taban puanları-erkek adaylar:
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420
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