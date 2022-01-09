2022 MSÜ sınavı ne zaman? İşte MSÜ sınavı başvuru ve sınav tarihleri!

Yeni yılın ilk günlerinde Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvurusu detayları araştırılıyor. Söz konusu sınav için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Sınava katılım sağlayarak TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç aday, sınav tarihini araştırıyor. Peki MSÜ sınavı ne zaman?

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Başvurular 2022 Ocak ayında ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. İlgiyle takip edilen başvurular 13 Ocak ve 9 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 22 Şubat 2022'de alınacak.

MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14’ünde erişime açılacak. MSÜ sınav sonuçları ise 14 Nisan 2022'de açıklanacak.

2022 MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

MSÜ 2022 kılavuzu henüz açıklanmış değil. Ancak 2022 kılavuzu açıklandığında başvuru şartları da belli olacak.

Geçtiğimiz sene şartlar arasında bulunan bazı maddeler şöyleydi:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler fakat Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalılar.).

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) yalnızca erkek öğrenci alınacak.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu olmak), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu olmak) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2001 ve sonrası doğumlu olmaları) gerekmektedir.



