MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden binlerce kişi internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. MSÜ tercih işlemleri 13 Mayıs'ta son bulmuştu. Peki 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları tarihi ne zaman? ÖSYM'den yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI TARİHİ NE ZAMAN?

Adayların heyecanla geri sayımı sürdürdüğü tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden 'güncel duyurular' ekranından ilan edilecek.

