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2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları tarihi ne zaman?

26.05.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı askeri öğrenci olmak isteyen binlerce aday tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Tercih sonuçları tarihi Ölçme, seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Peki 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları tarihi ne zaman? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve detaylar...

2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları tarihi ne zaman?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden binlerce kişi internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. MSÜ tercih işlemleri 13 Mayıs'ta son bulmuştu. Peki 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları tarihi ne zaman? ÖSYM'den yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI TARİHİ NE ZAMAN?

Adayların heyecanla geri sayımı sürdürdüğü tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden 'güncel duyurular' ekranından ilan edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Asker Milli Savunma Üniversitesi
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