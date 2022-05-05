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2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?

05.05.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman hangi gün açıklanacağı, askeri öğrenci olmak isteyen binlerce aday tarafından sorgulanmaya devam ediyor. YKS başvurusu yapan adayların tercih yapabildiği MSÜ tercih işlemleri sürmeye devam ederken, adaylar bir yandan da tercih işlemlerinin son tarihini merak ediyor. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?

2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden binlerce kişi internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. 18 Nisan tarihinde başlayan MSÜ tercih işlemleri 13 Mayıs'ta son bulacak. MSÜ tercih sonuçları ise büyük bir merakla beklenmeye devam ediyor. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar Tercih yapabilecektir.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca alınmaya başlayan MSÜ tercih işlemlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Üniversitesi
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