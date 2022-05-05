MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden binlerce kişi internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. 18 Nisan tarihinde başlayan MSÜ tercih işlemleri 13 Mayıs'ta son bulacak. MSÜ tercih sonuçları ise büyük bir merakla beklenmeye devam ediyor. Peki, 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar Tercih yapabilecektir.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca alınmaya başlayan MSÜ tercih işlemlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

