2022 MTV nasıl ödenir? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Araç sahiplerinin 2022 yılında ödeyeceği en yüksek MTV 62 bin 633 lira, en düşük MTV(Motorlu Taşıtlar Vergisi) ise 136.25 lira olarak açıklandı. Oranlar dışında sürücülerin gündeminde yer alan bir diğer önemli konu 2022 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödeme tarihi de netlik kazandı.

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için 2022 yılıyla birlikte düzenleme geldi. MTV yüzde 25 oranında artış yaşandı. Olumsuz hava koşulları yüzünden ertelenen ilk taksit ile KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi gününe kadar devam edecek.

MTV (MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ) NASIL ÖDENİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak da ödeme yapmak mümkündür. Motorlu taşıtlar vergisini isteyen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden de ödeyebilir.

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş aralığındaki

0-1300 cc

2021 MTV: 1051 lira

2022 MTV: 1313 Lira

1301-1600 cc

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş aralığındaki

1601-1800 cc

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV: 1860 Lira

1801-2000 cc

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV: 2882 Lira



