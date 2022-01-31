2022 MTV ödemesi için için son tarih 31 Ocak olarak duyurulmuştu. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri idare veya bankalardan yapılabilecek. Bugün ödemelerde son gün olduğu için birçok kişi kredi kartıyla çevrimiçi olarak ödeme yapmayı tercih ediyor. Bu kapsamda 2022 MTV nasıl yatırılır? Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? Kredi kartıyla ödeme nasıl yapılır? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Vergi mükelleflerinin ne kadar ödeyeceği ve ödeme yöntemi konusunda tüm bilgileri sizler için derledik.

2022 MTV NASIL YATIRILIR?

MTV ödemesi aracın özelliğine göre değişkenlik gösterir. Resmi Gazetede yer alan kararla bu yıl MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendiği için 2021'de değeri 56 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyenler bu yıl değeri 70 bin 600 Türk Lira'sını aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 Türk Lirası vergi ödeyecek.

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

MTV ÖDEMESİ KREDİ KARTIYLA NASIL YAPILIR?

2022 MTV ödemeleri kredi kartıyla yapılabilir. Ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen vatandaşlar gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartını girerek işlem gerçekleştirebilir.

Öte yandan nlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak ya da banka şubelerine başvurarak da ödeme yapılabileceği gibi, MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak da ödeme yapılabilmektedir.

Bir diğer ödeme yöntemi de işlemi e-Devlet üzerinden yapmaktır.

