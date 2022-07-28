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2022 Muharrem ayı hangi güne denk geliyor? Muharrem ayı ne zaman? İşte aşure günü tarihi

28.07.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Muharrem ayının ne zaman başlayacağını ve aşure gününün ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Oruç ibadetlerini yerine getirebilmek için pek çok kişi araştırmaya yapmaya başladı. Peki 2022 Muharrem ayı hangi güne denk geliyor? Muharrem ayı ne zaman? İşte aşure günü tarihi...

2022 Muharrem ayı hangi güne denk geliyor? Muharrem ayı ne zaman? İşte aşure günü tarihi

İslam aleminin en önemli ayları arasında yer alan Muharrem ayının başlamasına az bir zaman kaldı. Hicri takvim bilgilerine göre yılın ilk ayı olarak kabul edilmiş olan Muharrem ayında oruç ibadeti yapmak isteyen müslümanlar aynı zamanda aşure gününün de ne zaman olduğunu sorguluyorlar.

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında Muharrem ayının başlangıç tarihinin 30 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlayacak. 30 Temmuz aynı zamanda hicri yılının ilk günü olarak da kabul edilecek.
Muharrem kelimesi ise Arapça'dan gelir ve kökü itibarıyla "haram" kelimesinden türemiştir. Sözcükteki tam karşılığı, haram olarak bilinen Muharrem, yasaklanan anlamını taşır.

Arapların islamiyetten önce yani cahiliye dönemi olarak bilinen zamanda kabile yaşamının bencilliklerinden kaçınarak, Arabinin ilk ayı olarak sayılan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açtıkları söylenir. Bu anlamda ise Muharrem'de yasaklanmış olan fillerden kaçınılır ve uzaklaşılır. Aşure kelimesi de arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Hicri takvimde yılın ilk ayı olarak bilinen Muherrem ayının 10. gününe denk gelen aşure günü müslümanların oruç ibadetleri sonrasında merakla bekledikleri günler arasında yer alır.

2022 aşure günü ise Muharrem ayının 10. gününe denk gelmesinden kaynaklı olarak bu yıl 8 Ağustos 2022 tarihine denk gelecek. Müslümanlar, aşure adetlerini 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirecekler.

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