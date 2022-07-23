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2022 Muharrem ayı ne zaman? Aşure ne zaman yapılır, anlamı nedir? Muharrem ayı ve aşure günü hakkındaki tüm detaylar!

23.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Muharrem ayı Müslümanlar için önemli aylardan biri. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak idrak edilir. Aşure gününde aşure yapıp dağıtmak isteyen birçok vatandaş "Muharrem ayı ne zaman, aşure günü ne zaman?" sorularını araştırmaya başladı. İşte Muharrem ayı ve aşure günü hakkındaki tüm detaylar!

2022 Muharrem ayı ne zaman? Aşure ne zaman yapılır, anlamı nedir? Muharrem ayı ve aşure günü hakkındaki tüm detaylar!

Muharrem ayı, İslam aleminin önemsediği aylardan biri. Muharrem ayında yapılan ibadetler çok değerli kılınır. Muharrem ayının yaklaşmasıyla beraber aşure gününün ne zaman olduğu da merak konusu oldu. Bu ayda birçok Müslüman vatandaş oruç tutar, namaz kılar ve bu ayın 10. Günü aşure dağıtırlar. 'Aşure ne zaman yapılır? 2022 Muharrem ayı hangi tarihlerde? Aşure günü ne zaman?' sorularının yanıtları haberimizde.

2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp
27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur.
Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve yemişlerin birlikte kaynatılması ile hazırlanan yiyeceğe “aşure”; bu yiyeceğin hicri takvime göre Muharrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması etrafında oluşan uygulamalara ise “aşure geleneği” adı verilir. Aşure adı, dilimize Arapça "aşura" kelimesinden geçmiş olup, İbranice “onuncu” anlamındaki "asor " kelimesinden gelmektedir.

Türkiye’de aşure ayı olarak bilinen muharrem ayında gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin birçok rivayet vardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenler; Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulmasıdır. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak
Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır.

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