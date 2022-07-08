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  4. 2022 Niğde, Ordu, Osmaniye Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet! Niğde, Ordu, Osmaniye bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2022 Niğde, Ordu, Osmaniye Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet! Niğde, Ordu, Osmaniye bayram namazı saat kaçta kılınacak?

08.07.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde, Ordu, Osmaniye ve pek çok ilde yarın namaz kılacak olan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya devam etmekte. Diyanetin paylaşımıyla yarın tüm illerde saat kaçta namaz kılınacağı belli oldu. İşte Niğde, Ordu, Osmaniye illerindeki Kurban Bayramı bayram namazı saatleri 2022!

2022 Niğde, Ordu, Osmaniye Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet! Niğde, Ordu, Osmaniye bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı’na çok az bir vakit kaldı. Yarın sabah birçok Müslüman vatandaş erkenden kalkıp bayram namazını camilerde cemaatle birlikte kılacaklar. Diyanet işleri Başkanlığı tüm iler için tek tek bayram namazı saatlerini paylaştı. Peki Niğde, Ordu, Osmaniye illerinde saat kaçta namaz kılınacak? İşte 2022 Kurban Bayramı namazı saatleri!

2022 NİĞDE, ORDU VE OSMANİYE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz-12 Temmuz arası idrak edilecek. Niğde'de bayram namazı 9 Temmuz 2022 sabahı saat 06.00'da cemaatle beraber kılınacak. Ordu'da 05.40'da kılınırken, Osmaniye'de ise bayram namazı 05.56'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Her sene bayramlarda toplu olarak kılındığı bilinen bayram namazı, Müslümanlar arasındaki bağın ve birliğin gelişmesine katkı sunmakta ve bayram kutlamasına vesile olmaktadır. Namazın sonrasında caminin bahçesinde bayramlaşan vatandaşlar arasında toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenir.

Ayrıca okunan bayram hutbesi sünnettir ve namazın ardından okunan bu hutbeler, vatandaşlar için güzel tavsiyeler içerip yol gösterici özellik taşır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Önceki günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın sonrasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da belli oldu. Tatil toplamda 9 güne çıktı. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatili 17 Temmuz 2022 Pazar gününe dek devam edecek.

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