2022'nin en kullanışlı ve en iyi drone markaları

Dronelar; askeri, tarım, yangın söndürme ve önleme hizmetleri gibi birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Dronelar video ve fotoğraf çekme özellikleri sayesinde özel günlerinizi ölümsüzleştirecek çekimler yapmanıza da olanak sağlıyor. Peki 4K çekim yapabilen, dayanıklı ve uzun ömürlü, en iyi drone 2022 listemizi incelemeye ne dersiniz?

1. Her zaman profesyonel çekim yapmak isteyenler için: DJI Mavic Air II

Yüksek kaliteli kamerasıyla ön plana çıkan DJI Mavic Air II, düşük ışıkta bile kaliteli çekim yapılabilmesine imkân sağlayan bayer filtresine sahip. Kamerasının hafifliği sayesinde bataryası %100 doluyken kullanmaya başlarsanız 34 dakikaya kadar havada kalabiliyor, uzaktan kumandası ise 6 saatlik pil ömrüne sahip. Katlanabilir, kompakt tasarımı ve 570 gram ağırlığında olduğu göz önüne alınırsa bu boyuttaki bir drone için son derece iyi bir süre! DJI Mavic Air II, profesyonellere göz kırpan özellikleriyle 4K drone tavsiyelerinde en fazla sözü edilen cihazlar arasında.

2. Yerli üretim drone: Aden E58

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Aden E58, Türkiye’de satışa sunulan ilk hobi drone modellerinden biri olarak kabul ediliyor. Üretim hikâyesi Çin’de başlayan bu drone, 2021 yılından bu yana %75 oranında Türkiye’de üretiliyor. Yerli drone modeli Aden E58, düşmelere ve çarpmalara karşı dayanıklı yapısı, uygun fiyatı, kolay yedek parça temini sayesinde çocukların ve amatör kullanıcıların ilk tercihi olmayı başarıyor. Giriş seviyesi drone modeli Aden E58, tam şarjla 11 dakikaya kadar havada kalabiliyor, maksimum menzili ise 110 metre.

3. Katlanabilir tasarımıyla: Corby CX014 Zoom Voyager

Corby CX014 Zoom Voyager, otomatik iniş kalkış ve havada sabit kalma özelliğiyle sektördeki profesyonel modellerin âdeta küçük bir prototipi. 1200 mAh LiPo bataryasıyla 14 dakika havada kalma süresine sahip Corby CX014 Zoom Voyager, bu özelliğiyle kendi klasmanındaki modeller arasında öne çıkıyor. Corby CX014 Zoom Voyager; fotoğraf ve video çekme imkânı sunan 720p kamerası, 70 metre menzili ve katlanarak kolay taşınabilmesiyle dikkat çekiyor. Cihaz, drone uçurmaya yeni başlayan kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmayı bekliyor.

4. Küçük dev: Xiaomi Fimi X8 Mini Pro

Xiaomi Fimi, "En iyi drone hangisi?" sorusuna cevap niteliğinde bir ürün! En iyi drone markalarından biri olan Xiaomi, Fimi X8 Mini Pro modeliyle de büyük beğeni topluyor. Onu ön plana çıkaran en önemli özellikleri avuç içine sığabilen boyutu ve 250 gram ağırlığı denebilir. Hafif tasarıma sahip Xiaomi Fimi X8 Mini Pro’nun 30 dakikalık uçuş süresi, sekiz kilometre menzili, akıllı uçuş modları ve aktif takip özelliğiyle neredeyse profesyonele yakın bir deneyim elde edebilirsiniz.

5. Minimal boyut, şık tasarım: DJI Mini SE

En iyi drone markaları 2022 listelerinde üst sıralarda yer alan DJI, bu modeliyle hem profesyonelleri hem profesyonelliğe ilk adımını atmak isteyen amatörleri hedef alıyor. DJI Mini SE, hemen hemen bir akıllı telefon kadar boyutu ve hafifliği sayesinde dilediğiniz her yerde size eşlik edebilir. Ayrıca kutu içeriğinde bulunan dayanıklı taşıma çantasıyla beraber onu darbelere karşı da koruyabilirsiniz. DJI Mini SE modeli rüzgârsız ortamda 30 dakikalık uçuş süresi ve dört kilometrelik bir menzille birlikte çeşitli akıllı uçuş modları da sunuyor.

6. Artık çok daha güçlü: DJI Mini 2

DJI firmasının Mini 2 modeli, artan rüzgar direnci performansıyla öne çıkıyor. Mini 1 modeline göre yüzde 20 daha güçlü motorlar, daha sağlam gövde ve pervanelere sahip. Üstelik artık çok daha hafif! DJI Mini 2 modeli 249 gramdan hafif, kompakt tasarımıyla izin gerektirmeden kullanılabilecek drone modelleri arasında yer alıyor. Ayrıca yeni eklenen ocusync özelliğiyle daha yüksek çözünürlüklü, anlık video elde etmek de mümkün. Bununla yanı sıra DJI Mini 2, RAW formatında fotoğraf çekimine de olanak sağlıyor.

7. Ailenin en yeni üyesi: DJI Mini 3 Pro

2022 yılında satışa çıkan DJI Mini serisinin en yeni üyesi DJI Mini 3 Pro ile birlikte sunulan özellikler arasında şüphesiz ilk göze çarpan, dikey çekim modu oluyor. Dikey çekim modu özellikle sosyal medya içerik üreticilerinin daha kolay ve daha kaliteli içerikler üretmelerine olanak sağlayacak. Aynı zamanda 41 dakikalık uçuş süresi ve sekiz kilometre menzile sahip olan DJI Mini 3 Pro; hyperlapse, mastershots ve time lapse gibi özellikleriyle rüzgarlı ve zor hava şartlarında dahi kaliteli çekimler yapmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

8. Kilometrelerce uçuş menzili: DJI Mavic 3

DJI markasının en yeni ve en iddialı modellerinden DJI Mavic 3, ona ilk dokunduğunuz andan itibaren kaliteli olduğunu hissettiriyor. Bu modelde ana kameraya ek olarak 28x zoom özelliği taşıyan yeni bir kamera daha mevcut. Rüzgârdan minimum seviyede etkilenen, 30 kilometreye kadar uçuş menzili ve kırk altı dakikaya kadar uçuş süresi sunan, çarpışma önleyici sensörlere sahip DJI Mavic 3 için profesyonellerin aradığı drone modeli demek mümkün! Sizin de ilk tercihiniz güvenli bir uçuş ise DJI Mavic 3 modelini incelemenizde fayda var.

9. Güçlü, fırçasız motor: Aden FX 67 Pro

Aden’in bu modelinde 4K Ultra HD çekim yapabilen, üç eksenli bir kamera ve hareketli gimbal mevcut. Yaklaşık 750 gram ağırlığı ve güçlü motorları sayesinde rüzgara karşı son derece dirençli. Bu direnç ise elektronik görüntü sabitleme özelliğiyle birlikte rüzgarlı havalarda daha kaliteli çekimler yapmasına ve daha güvenli bir uçuş geçirmesine olanak sağlıyor. 3200 mAh, modüler LiPo bataryasıyla 28 dakikaya kadar uçuş süresine ve 1500 metre menzile ulaşmak mümkün. Aden FX 67 Pro, profesyonelliğe adım atmak isteyen kullanıcılar için iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

10. Uçan oyuncak isteyenlere: MF Product Atlas 0232

Çocuklar ve amatör kullanıcılar için giriş seviyesinde bir drone olan MF Product Atlas 0232, oldukça pratik bir kullanıma sahip. Kumandası sayesinde herhangi bir telefona ihtiyaç duymadan kolaylıkla kontrol edebileceğiniz MF Product Atlas 0232’nin havada sabit kalabilme ve takla atma gibi özellikleri mevcut. Aynı zamanda 2 megapixel çözünürlüğe sahip 720p çekim yapabilen bir kamerası da bulunan drone, 12 dakikalık bir uçuş süresi sunuyor. Giriş seviyesinde kameralı bir drone arıyorsanız MF Product Atlas 0232, tam aradığınız model olabilir.

11. Ailenin ağır abisi: DJI Phantom 4 RTK

DJI’ın 1338 gram ağırlığındaki DJI Phantom 4 RTK modeli, 30 uçuş süresiyle altı kilometrelik bir menzile sahip. DJI Phantom 4 RTK modeli DJI ailesinin diğer üyelerinden farklı olarak yüksek performanslı, hassas bir görüntüleme sistemiyle birlikte konumlandırmayı birleştiren, yüksek hassasiyetli bir drone olarak ön plana çıkıyor. Harita ölçümlerinde verimi arttırmak, zorlu arazi koşullarında daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle ölçüm yapabilmek için birebir! Anlık görüntü alma özelliği sayesinde çalıştığınız araziyi izleme şansınız da bulunuyor.

12. Yeni başlayacaklara: Sunman Sun-Rst-Snc-R/C Drone X6

Ağırlığı 1024 gram olani Sunman Sun-Rst-Snc-R/C Drone X6, çocuklar için 360 derece dönme ve takla atma gibi eğlenceli özellikler sunan bir model. Yedi dakikaya kadar havada kalma süresi olan bu modelin uçuş menziliyse uygun hava şartlarında 100 metreye kadar çıkabiliyor. Sunman Sun-Rst-Snc-R/C Drone X6 modeliyle aynı zamanda video kaydı yapmak mümkün. Kutu içeriğinde 2 gigabyte SD kart bulunuyor. Çocuklarınızın eğlenmesi ve drone dünyasına ilk adımını atması için uygun bir drone arıyorsanız Sunman Sun-Rst-Snc-R/C Drone X6 modelini tercih edebilirsiniz.

13. Bilekten kumandalı: MF Product Atlas 0510 Mini

MF Product Atlas 0510 Mini drone modeli, 1280x720p kalitesinde çekim yapabilen bir kameraya sahip. Aynı zamanda 25 metre menzil ve 250 mAh bataryası bulunan 5x5x3 santimetre boyutlarındaki MF Product Atlas 0510 Mini, uygun hava şartlarında kullanıcılarına toplamda yedi dakikalık bir uçuş süresi sunuyor. Küçük boyutuna rağmen 360 derece takla atma ve havada sabit kalabilme özelliklerini başarıyla gerçekleştirebilen MF Product Atlas 0510, diğer drone modellerinden farklı olarak bileğe takılabilen bir uzaktan kumandaya sahip. Mini drone bu özelliğiyle kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmayı vadediyor.

14. El hareketlerinizle fotoğraf ve video çekebilen drone: Corby SD02

Corby SD02 drone modeli kendisine göre daha yüksek fiyatlı droneların sahip olduğu el hareketleriyle fotoğraf ve video çekebilme özelliğini bünyesinde bulunduruyor. Gücünü 1200 mAh bataryasından alan Corby SD02, 14 dakikalık uçuş süresiyle birlikte 70 kadar menzil sunuyor. Corby SD02’yi dilerseniz uzaktan kumandası olmadan telefonunuzla da kontrol edebilirsiniz. Corby SD02 modeli ayrıca 360 derece dönme, takla atma, otomatik kalkış ve iniş komutlarını başarıyla yerine getirirken bataryası sadece 75 dakika gibi kısa bir sürede tam olarak doluyor.

15. Sesli kontrol, yüksek hız: Yuneec Mantis G

Yuneec Mantis G Drone sadece 490 gram olması sayesinde drone ehliyeti gerektirmeden sürüşe olanak sağlıyor. 3000 mAh kapasiteli bataryasıyla 33 dakikaya kadar uçuş süresi sunan Yuneec Mantis G, aynı zamanda 4K 30Fps video ve 13 megapiksel fotoğraf çekebilen gelişmiş bir kameraya sahip. Yuneec Mantis G entegre gimbalı ve yüz tanıma modu sayesinde daha akıcı videolar ve daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Sesli kontrol özelliği ve katlanabilir tasarıma sahip drone modeli, uygun şartlarda iki kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor.

16. Uçmayı yeniden tanımlayan: DJI FPV Combo

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DJI FPV Combo, spor tasarımı ve hızıyla ön plana çıkan DJI markasının en farklı modellerinden biri. 100 hıza iki saniyede çıkan drone; yaklaşık 87 mph hıza sahip, yani saatte 140 kilometre! Kendisini diğer yarış dronelarından ayıran en önemli özellik ise kamerası. DJI FPV Combo, 4K 60 FPS çekim yapabilen gelişmiş bir kameraya sahip. Bununla birlikte DJI FPV Combo modeline, ekstra olarak bir GoPro eklemeniz de mümkün. Hız ve gücü aynı anda deneyimlemek isterseniz DJI FPV Combo modeli tam size göre!

17. Maksimum güvenlik: Yuneec Typhoon H Plus

Yuneec Typhoon H Plus’ın tüm bileşenleri, elektrik etkilerine karşı gelişmiş bir korumaya sahip. Böylece uçuş sırasında maksimum düzeyde güvenlik sağlanmış oluyor. Ürün kolay kurulabilen, katlanabilir bir tasarıma ve Android işletim sistemine sahip. Gücünü 5250 mAh bataryasından alan Yuneec Typhoon H Plus, kullanıcısına 28 dakikalık bir uçuş süresi sunuyor. Diğer drone modellerinden farklı olarak Team Mode isimli bir sisteme sahip cihaz, drone pilotu drone'u kontrol ederken aynı anda kamera operatörünün de kamerayı kontrol edebilmesine olanak sağlıyor.

18. Yüz tanıyabilen akıllı drone: Powervision Poweregg X Wizard

Yüz tanıma özelliğine sahip, su geçirmez bir drone hayal edin. İşte karşınızda Powervision Poweregg X Wizard! Bu drone sadece nesneleri tanımakla kalmıyor, onları takip de edebiliyor. Hatta bunun bir adım ötesine geçerek nesneleri hafızasında tutabilme özelliği sayesinde, daha önce tanımladığı bir nesne veya kişi görüş açısına girdiğinde onları tanıyabiliyor. Powervision Poweregg X Wizard modelini el tipi moduna geçirerek onu akıllı bir gimbal olarak kullanmak da mümkün. 30 dakikalık uçuş süresine sahip drone, gelişmiş engel tanıma sensörleri sayesinde son derece hassas iniş yapabiliyor.