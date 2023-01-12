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2022’nin en pahalı uçuşu İstanbul’dan Avustralya’ya yapıldı! Uçak bileti fiyatı dudak uçuklattı

12.01.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uçak bileti satışlarından kaydedilen bilgilerden hareketle 2022’nin seyahat karnesi açıklandı. Buna göre en pahalı tek yön uçak bileti 104 bin 797 TL’ye İstanbul- Canberra yolculuğu için satılırken, en pahalı gidiş- dönüş uçuşu ise 87 bin 449 TL’ye İstanbul- New York arasında gerçekleştirildi. En çok uçak yolculuğu ise iç hatlarda nisan, dış hatlarda ise ekim ayında yapıldı. İşte detaylar...

2022’nin en pahalı uçuşu İstanbul’dan Avustralya’ya yapıldı! Uçak bileti fiyatı dudak uçuklattı

Pandeminin etkilerinin günden güne daha az hissedildiği 2022’yi henüz geride bırakmışken, bir çevrimiçi seyahat platformu ziyaretçilerinin uçak bileti satışlarından kaydettiği bilgilerden hareketle yılın seyahat karnesini açıkladı. Platformun paylaştığı verilere göre, en pahalı tek yön bilet 104 bin 797 TL’ye İstanbul - Canberra uçuşu için satıldı. Yurt içi seyahatlerdeki en pahalı tek yön bilet ise 3 bin 680 TL’ye İstanbul - Dalaman uçuşunda alıcı buldu. Gidiş - dönüş olarak satın alınan biletlerin en pahalısı dış hatlarda 87 bin 449 TL ile İstanbul - New York, iç hatlarda ise 6 bin 490 TL ile Antalya - İstanbul uçuşunda kullanıldı. Uçuş bedeli en pahalı yolculuklar ise ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirildi.

2022’de en ucuz uçak biletlerinin haritasına bakıldığında da rotanın doğuya kaydığı görüldü ve platform kullanıcıları en ucuz biletlerini ocak ayında aldı. Yıl boyunca dış hatlarda en düşük bütçeli tek yön seyahat Tahran - İstanbul hattında 406 TL’ye yapılırken, iç hatlarda da yılın en ucuz tek yön uçak bileti 106 TL’ye Diyarbakır - Trabzon uçuşunda satıldı. Gidiş - dönüşlerde ise Ankara’daki yolcular 962 TL’lik en düşük fiyatlı biletle Kiev’e uçarken, yurt içinde en ucuz uçak bileti 212 TL’ye Trabzon’dan Van’a giden uçuşlar için satıldı.

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YURT İÇİNDE EN ÇOK NİSAN, YURT DIŞINDA İSE EKİM AYINDA YOLCULUK YAPILDI

Platformdan edinilen bilgilere göre kullanıcılar yurt içine en çok nisan, yurt dışına ise ekim ayında seyahat etti. 2022’de iç hatlarda en çok tercih edilen destinasyonların arasında İzmir ve İstanbul bulunurken, İstanbul - Antalya ve Adana - İstanbul en çok tercih edilen rotalar oldu. İstanbul'dan Tahran, Bakü ve Taşkent uçuşları ise dış hatlarda yılın en’lerine girdi.

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YURT DIŞININ FAVORİLERİ: BAKÜ, VİYANA, DÜSSELDORF, TAHRAN, AMSTERDAM

Seyahat istatistiklerindeki kırılımlar, platformun farklı statü ve kategorideki kullanıcılarında rotaların yön değiştirmesi şeklinde kayıtlara geçti. Platforma üye olan öğrenciler, çiftler ve çocuklu aileler yurt içinde en çok İstanbul, İzmir, Antalya’ya, yurt dışında ise Bakü, Viyana, Düsseldorf, Tahran ve Amsterdam şehirlerine gitti. 65 yaş üzeri kullanıcıların yurt içi seyahatlerinde benzer bir tablo görülürken, dış hatlarda Rusya’nın Mineralnye Vody, Almanya’nın Köln ve Frankfurt şehirleri en çok tercih edilen bölgeler oldu.

DHA

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