2022'nin en rahat ve şık hoodie kombinleri

Hoodieler yani kapüşonlu sweatshirtler, daha çok sporcuların tercih ettiği üst giyim ürünleriydi. Ancak hoodieler çok rahat olmaları sebebiyle yıllar içinde kadın ya da erkek fark etmeksizin spor giyinmeyi seven herkesin günlük giyimde vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Hal böyle olunca birçok farklı renk ve modelde hoodie her yerde karşımıza çıkar oldu. Biz de günlük giyimde hoodieleri tercih edenler için 2022 yılının en şık ve rahat hoodie kombinlerini araştırdık. İşte detaylar!

1. Sadelikten şaşmayanlar için Fimerang Hoddie

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Sadelik sizin için ön plandaysa Fimerang markasının üzerinde hiçbir logo veya desen olmayan siyah renkteki unisex hoodie modeli tam size göre bir seçim olabilir. Kapüşonu ve ön kısımda bulunan cep detayı ile son derece modern bir görünüme sahip olan bu hoodie, pamuklu dokusuyla da gün boyu konforlu bir his sağlıyor. Kaliteli materyallerden üretilen Fimerang Hoodie, dayanıklı yapısı sayesinde uzun kullanım ömrüne sahip. Sade bir tasarıma sahip olduğu için dilediğiniz pantolon veya şortla kombinleyebileceğiniz bu kapüşonlu sweatshirt modelini dilerseniz tayt ve eteklerle de kombinleyebilirsiniz.

2. Tasarımda sade, renkte iddialı ürünleri seviyorsanız Qivi Hoodie tam size göre

Sade tasarımlı hoodie modellerini seviyor ama renkte iddiadan kaçınmıyorsanız Qivi markasının bordo renkli baskısız sweatshirt modeli tam size göre bir alternatif olabilir. Kapüşonu, oversize kesimi ve yan taraflarında bulunan görünmez cepleri ile hem spor hem rahat bir tarzı olan bu hoodie modelini ister jean ve taytlarla ister şortlarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla size gün boyu konforlu bir his yaratacak olan bu hoodie modeli ile spor bir stil ortaya koymak isterseniz eşofman altlarıyla da giymeyi tercih edebilirsiniz.

3. Hoodieler Trendyolmilla Mom Jeans'e çok yakışıyor

İster siyah ister kırmızı dilediğiniz renkteki rahat ve şık bir hoodie modelinin altına yüksek bel mom jean tercih ederek son derece havalı ve sade bir görünüm elde edebilirsiniz. Böyle bir kombine çok yakışabilecek mom jean modelleri arasından Trendyolmilla Mom Jeans’in siyah renkli modeline göz atmanızı öneririz. Yüksek beli ve rahat kesimiyle spor görünümlü rahat hoodielerle çok yakışacak olan Trendyolmilla Mom Jeans’in altına en sevdiğiniz sneakerınızı ya da kalın tabanlı postal botlarınızı tercih ederek kombininizi tamamlayabilirsiniz.

4. Renkli parçaları sevenlere XIAOYAO Hoodie

Hoodie modellerinde renkli parçaları seviyorsanız XIAOYAO markasının hoodie modeline mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Markanın açık gri, hardal sarısı, somon, su yeşili ve bordo renklerini harika bir uyum içinde kullandığı unisex hoodie modeli, oversize kesimiyle hem spor hem şık bir görünüme sahip. İster pantolonlarla ve jeanlerle ister şortlarla rahatlıkla kombinleyebileceğiniz yumuşacık pamuk dokusuyla sizi sarıp sarmalayacak ve kaliteli malzemelerden üretilen XIAOYAO Hoodie, 2022 yılının ilkbahar ve sonbahar aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de vazgeçilmezlerinizden biri olmaya aday.

5. Esprili parçaları seviyorsanız Fandomya Hoodie yüzünüzü gülderecek

Günlük giyimde mesajlı ve esprili parçaları kullanmayı seviyorsanız eğlenceli sweatshirt modelleriyle dikkat çeken Fandomya markasının bu hoodie modeli tam size göre olabilir. Markanın kırmızı renkli kapüşonlu ve üzerinde "BOŞ YAPMA" yazısı bulunan hoodie modeli ile tarzınıza farklı bir hava katabilirsiniz. Siyah renkli pantolonlarla çok şık duracak olan kırmızı renkteki Fandomya Hoodie modelini dilerseniz klasik mavi renkli jeanlerle de kombinleyebilirsiniz. Altına tercih edeceğiniz bir spor ayakkabı veya botla tarzınızı tamamlayabilir ve rahat bir görünüm elde edebilirsiniz.

6. Jack and Jones Dar Kot Pantolon desenli hoodie modellerinin altına çok yakışacak

Desenli veya yazılı bir hoodie seçtiyseniz altına sade tasarımlı siyah veya mavi bir jean giyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Tercihinizi siyah jeanlerden yana kullanmak isterseniz erkek giyiminin sevilen markalarından Jack and Jones'un siyah renkli jean modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Markanın düşük belli ve dar kesimli kot pantolunu günlük giyimde özellikle oversize kesimli hoodie modellerinin altında çok şık duracak bir parça. Hiç modası geçmeyen bu dar kalıplı jean modelini ister botlarınızla ister spor ayakkabılarınızla kombinleyerek şık tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

7. Amosfun Hoodie ile eğlenceli bir tarz oluşturun

Günlük giyimde eğlenceli ve desenli parçaları kullanmayı seviyorsanız Amosfun markasının hoodie modeli sizin için harika bir seçim olabilir. Beyaz üzerine siyah benekler kullanılarak inek deseni ile tasarlanmış bu hoodie modeli kapüşonu ve yumuşak dokusuyla serin havalarda giymek isteyeceğiniz vazgeçilmez parçalarınızdan biri olmaya aday. İster siyah bir jeanle ister bir eşofman altıyla kombinleyerek spor ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Okula ya da arkadaşlarınızla buluşmaya giderken rahatlıkla tercih edebileceğiniz Amosfun Hoodie neredeyse her renkle uyum sağlayacak bir tasarıma sahip.

8. Desenli parçaları sevenler için Synergy Hoodie

Desenli ve renkli hoodielerden vazgeçemiyorsanız farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Synergy markasının kapüşonlu sweatshirt modeline mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Mor, pembe ve mavi renklerin kullanıldığı batik desenli bu hoodie modelini daha sade renkli parçalarla kombinleyerek harika bir uyum yakalayabilirsiniz. Hem skinny hem mom jeanlerle çok şık duracak olan Synergy Hoodie’yi dilerseniz bahar aylarında jean şortlarınızla ve spor ayakkabılarınızla giymeyi de tercih edebilirsiniz. Polarlı iç astarıyla soğuk havalarda bile sizi sıcacık sarıp sarmalayacak olan bu hoodie modeli günlük giyiminizin gözde ve rahat parçalarından olmaya aday.

9. Freshhoodies’in 3 boyutlu tasarımları ile dikkat çekici bir stil ortaya koyun

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Günlük giyiminizde rahatlığınızdan ödün vermeden spor giyinmeyi seviyor ama biraz iddialı parçalardan hoşlanıyorsanız Freshhoodies markasının 3 boyutlu hoodie modeli sizin için ideal bir seçim olabilir. Markanın son derece gerçekçi görünen bir tasarımla ürettiği bu hoodie modelini sade parçalarla kombinleyerek iddialı bir görünüm elde edebilirsiniz. İç tarafında kullanılan polar astar sayesinde kış aylarında soğuk havalarda bile sizi sıcacık tutacak olan Freshhoodies Hoodie’yi jeanlerle ve spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. 3 boyutlu lav deseni ile tasarlanmış olan bu hoodie modelinin diğer desen alternatiflerini de inceleyerek zevkinize uygun olanı seçebilirsiniz.

10. Her renk hoodie ile uyum sağlayan Collezione Antrasit Kot Pantolon

İddialı ve renkli bir hoodie modeli tercih ettiyseniz altına sade bir jean ile kombinlemenizi öneriyoruz. Collezione markasının antrasit renkli slim fit kesimli ve dar paçalı jean modeli her renk ve desendeki hoodie modeli ile uyum sağlayacak bir tasarıma sahip. Hafif taşlaması ile daha salaş bir görünüme sahip olan Collezione Antrasit Kot Pantolonu günlük giyiminizde kapüşonlu sweatshirtlerinizle olduğu gibi kazak ve tişörtlerinizle de tercih edebilirsiniz. Altına giyeceğiniz siyah renkli bir bot veya beyaz renkli spor ayakkabı ile kombininizi tamamlayabilirsiniz.