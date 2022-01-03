2022’nin ilk kabine toplantısı ne zaman başlayacak? Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta?

Gözler 2022'in ilk Kabine Toplantısı'a çevrildi. Bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonu açıklanacak. Bu rakamlar ile 2021'in 6 aylık enflasyonu belli olacak ve emekli ile memur maaşlarına yapılacak zam oranı şekillenecek. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası ise gözler, emekli ve memur zammına ilişkin açıklama yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bugün (3 Ocak 2022 Pazartesi) gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı Beştepe’de saat 16.00'da yapılacak. Yılın ilk Kabine Toplantısı'nda, sabah saatlerinde açıklanan enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in memur ve emekli maaşlarına ilişkin sunum yapması bekleniyor. Bakan Bilgin, memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını belirtmişti.

OMİCRON VARYANTI

Yükselişe geçen vaka sayıları, piyasaya sürülen yerli aşı TURKOVAC, omicron varyantına ilişkin önlemlerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

BAKAN NEBATİ'DEN MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gerekenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını sözlerine eklemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz"

