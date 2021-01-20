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  4. 2022 Nissan Frontier 4 Şubat'ta ortaya çıkacak

2022 Nissan Frontier 4 Şubat'ta ortaya çıkacak

20.01.2021 19:36 | Son Güncelleme:
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2022 Nissan Frontier 4 Şubat'ta ortaya çıkacak

Nissan’ın yeni kamyoneti Frontier yaklaşık yirmi yıldır hiç yeniden dizayn edilmemişti. Model artık evrim geçirerek ortaya çıkacak. Marka tanıtımı 4 Şubat günü gibi düşünüyor.

Nissan ayrıntıları fazlasıyla gizli tutuyor. Ancak yeni Navara'nın açılışında kamyonetin bir görüntüsü ufaktan da olsa göstermişti. Frontier'da, entegre LED gündüz farlara sahip. Bunun yanında daha ince bir ızgara grubu da burada yerini almış.

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KOKPİTTE NELER VAR?

İçeride, sürücüler daha yüksek kaliteli malzemelerle önemli ölçüde geliştirilmiş bir iç mekan bulacaklar. Ayrıntılar ise oldukça sınırlıdır. Dört kollu bir direksiyon ve orta konsolda büyük bir multimedya ekranı dikkatlerden kaçmıyor. Bu ekranın hemen altında klima kumandaları ve hemen sol tarafında aracın çekişinin hangi lastiğe aktaracağına karar veren şalter yer alıyor. Isıtmalı koltuk ve direksiyon tuşu da kokpitte göze çarpan diğer ayrıntılardan.

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HANGİ MOTOR İLE GELEBİLİR?

Otomobilde 3.8 litrelik bir V6 motorun yer alması bekleniyor. Bu motor 310 Bg güç ve 381 Nm tork değerine sahip. Dokuz ileri otomatik şanzıman ile gelmesi beklenen model, isteğe bağlı olarak 4x2 ve 4x4 seçenekleriyle de alınabilecek. Yeniden tasarlanan kamyonet, Rogue'dan büyük ölçüde etkilenmesi beklenen 2022 Pathfinder ile birlikte gösterilecek.

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