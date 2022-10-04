2022 Nobel fizik ödülü alan 2022 Nobel fizik ödülü John Clauser kimdir? John Clauser çalışmaları nelerdir, nereli ve kaç yaşında?

John Clauser 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü alması sebebiyle 4 Ekim 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Clauser ödülü Alain Aspect ve Anton Zeilinger ile ortaklaşa kazandı. Peki, 2022 Nobel fizik ödülü alan 2022 Nobel fizik ödülü John Clauser kimdir, çalışmaları nelerdir? İşte John Clauser'ın hayatı ve biyografisi...

JOHN CLAUSER KİMDİR?

John Francis Clauser 1 Aralık 1942 yılında Pasadena, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi.

1964’te California Teknoloji Enstitüsü’nden fizik mezunu oldu. Columbia Üniversitesi’nde 1966’da master, 1969’da da doktora yaptı.

Amerikalı bilin insanı 2010'da Alain Aspect ve Anton Zeilinger ile birlikte Wolf Fizik Ödülünü kazandı.

Clauser 1972 yılında Stuart Freedman ile çalıştı. CHSH-Bell teoremi tahminlerinin ilk deneysel testini gerçekleştirdi. Bu dünyanın kuantum dolanıklık ve Bell eşitsizliklerinin ihlalini gösteren ilk deneysel gözlemiydi.

JOHN CLAUSER'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

Wolf Fizik Ödülü (2010)

Nobel Fizik Ödülü (2022)

2022 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ JOHN CLAUSER, ALAİN ASPECT, VE ANTON ZEİLLİNGER'İN OLDU

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Giorgio Parisi, Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann ortaklaşa kazanmıştı.

Nobel ödülleri bu yıl da tüm dünyada heyecanla takip ediliyor.

Nobel Fizik Ödülleri, İsveçli genetikçi Svante Paabo'nun pazartesi günü Fizyoloji ve Tıp ödülünü kazanmasının ardından bu hafta verilen ikinci Nobel ödülü oldu.

