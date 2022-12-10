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  4. 2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu! İşte Nobel'e hak kazanan isimler

2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu! İşte Nobel'e hak kazanan isimler

10.12.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2022 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri düzenlenen törende sahiplerine verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır yapılmayan ödül töreni, bu sene Tören, Stockholm Konser Evinde (Konsert Huset) düzenlendi.

2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu! İşte Nobel'e hak kazanan isimler

Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Fizik ödülünü Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zeilinger, kimya ödülünü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless, fizyoloji/tıp ödülünü Svante Paabo, ekonomi ödülünü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig aldı.

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KAZANANLAR 900 BİN AVRO PARA ÖDÜLÜ ALDI

Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve yaklaşık 900 bin avro para ödülü verildi.

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İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNE ÖDÜL

Öte yandan 2022 Nobel Barış Ödülü sahibi Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törende ödülünü aldı.

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Kovid-19 salgını nedeniyle ödül törenleri, 2020 ve 2021'de yapılamamıştı. (AA)

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